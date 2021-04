Attaccante della Juventus e marito di Alice Campello, ecco quanto guadagna il calciatore Alvaro Morata. Si tratta di cifre da capogiro.

Attaccante della Juventus, in prestito dall’Atletico Madrid, Alvaro Morata è anche il marito della nota modella e fashion blogger Alice Campello. A soli 28 anni ha avuto modo di giocare con alcuni dei top club europei, riuscendo così a costruire una carriera all’insegna del successo. Proprio per questo motivo sono in molti a chiedersi a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Alvaro Morata: chi è, altezza, carriera

Nome: Alvaro Borja Morata Martín

Altezza: 190 cm

Peso: 85 kg

Data di nascita: 23 ottobre 1992

Luogo di nascita: Madrid

Nato a Madrid il 23 ottobre 1992, Alvaro Morata è alto 190 cm, pesa 85 kg ed è del segno zodiacale dello Scorpione. Ha giocato per due anni nelle giovanili dell’Atletico Madrid e un anno nelle giovanili del Getafe, per poi firmare nel 2008 per il Real Madrid. Esordisce con la prima squadra il 12 dicembre 2010, ottenendo nel corso della stagione solamente due presenze. Riesce comunque a vincere il suo primo titolo importante da professionista, ovvero la Coppa del Re.

In seguito, grazie anche alle ottime prestazioni in occasione dell’Europeo Under 21, viene promosso in prima squadra. Il 18 marzo 2014 segna la sua prima rete in Champions League, contro lo Schalke 04. Il 19 luglio del 2014 viene acquistato dalla Juventus e termina la prima stagione in Italia vincendo sia la Coppa Italia che lo scudetto. Successi che la squadra bianconera ripeterà anche l’anno seguente. L’8 agosto 2015, inoltre, Morata, sempre con la maglia della Juventus, ha vinto la Supercoppa italiana ai danni della Lazio.

Nel 2016 ritorna a Madrid, vincendo con la maglia dei blancos la Supercoppa UEFA e la Coppa del mondo per club. Il 21 maggio 2017 vince il suo secondo campionato spagnolo e qualche giorno dopo anche la Champions League, battendo in finale proprio la Juventus con il risultato di 4-1. Terminata la stagione, Morata si trasferisce al Chelsea, con cui vince la Coppa d’Inghilterra. Nel 2019 approda all’Atletico Madrid, per ritornare il 22 settembre 2020 a vestire la maglia della Juventus.

Alvaro Morata: vita privata, moglie, figli

Per quanto riguarda la vita privata, Alvaro Morata è convolato a nozze il 17 giugno 2017 con la nota modella Alice Campello. Dalla loro storia d’amore sono nati il 29 luglio 2018 i due gemelli, Leonardo e Alessandro. Il 29 settembre 2020, invece, è nato Edoardo, il terzo figlio della coppia.

Una storia d’amore che prosegue a gonfie vele, con lo stesso calciatore che a Verissimo ha dichiarato: “È stato un colpo di fulmine per me. Lei all’inizio non mi calcolava, poi grazie ad alcuni amici in comune ci siamo incontrati e già durante la prima cena le ho detto che sarebbe diventata mia moglie“. La Campello, a sua volta, a proposito dei figli ha affermato: “Mi piacerebbe averne altri due, ma fra un po’ di tempo perché ora voglio godermi questi tre. Poi, quando sarà il momento vorrei una femminuccia e sono sicura che arriverà“.

Alvaro Morata: quanto guadagna e patrimonio

Per quanto riguarda i guadagni, trattandosi di un calciatore di Serie A è facile ipotizzare che si tratti di cifre da capogiro. A tal proposito è bene ricordare che è approdato per la seconda volta alla Juventus in prestito. Questo vuol dire che contrattualmente continua ad essere legato all’Atletico Madrid fino al 2024.

Nel frattempo la Juventus paga 10 milioni di euro per il prestito di un anno, con la possibilità di riscattarlo a fine stagione versando 45 milioni di euro. In alternativa il club bianconero potrebbe decidere di sborsare all’Atletico Madrid altri 10 milioni, con il riscatto che di conseguenze scenderebbe al termine della stagione 2021-2022 a quota 35 milioni di euro.

Soffermandosi sui guadagni di Alvaro Morata, inoltre, Morata avrebbe accettato di ridursi lo stipendio. Con la maglia dell’Atletico Madrid, secondo fonti spagnole, sembra che percepisse circa 9 milioni di euro netti a stagione. Alla Juventus, invece, sembra percepisca uno stipendio netto pari a circa 5 milioni di euro a stagione, che potrebbe salire fino a 7,5 milioni di euro grazie ai bonus.

Alvaro Morata: Instagram e Facebook

Tra i calciatori più conosciuti e apprezzati, Alvaro Morata è molto seguito anche sui social, in particolar modo su Instagram e Facebook, dove condivide spesso foto e video della sua vita sia privata che professionale.