La partita delle tariffe e delle offerte speciali si gioca tutta in estate. In questo periodo in genere fioccano le promozioni.

Vodafone da il via ad una nuova campagna promozionale con l’intento di riportare in casa propria i vecchi clienti che per un motivo o per un altro hanno cambiato gestore negli ultimi mesi. L’offerta è di quelle davvero interssanti, capace di piazzare l’azienda leader nel settore della telefonia in posizione di netto vantaggio rispetto ai concorrenti usuali. L’offerta, come detto è tutta a vantaggio degli ex clienti, che potrannoi cosi riabbracciare il loro vecchio marchio.

Special 50 Digital Edition è dedicata cosi anticipato principalmente ai vecchi clienti che vogliono ritornare in Vodafone. L’offerta è attivabile sia on line che presso uno dei centri Vodafone presenti sul territorio nazionale. L’offeta prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati fino in 4G a un prezzo davvero eccezionale, 7 euro al mese.

LEGGI ANCHE >>> Tim, Iliad, WindTre e Vodafone, la battaglia continua: offerte mai viste

Vodafone lancia l’offerta dell’estate: vantaggi anche per i nuovi clienti

Se non si è già stati clienti Vodafone l’opportunità resta quasi invariata, con l’offerta sottoscrivibile a 7,50 al mese. Una iniziativa che vede Vodafone in posizione nettamente dominante rispetto agli altri gestori per qualità del servizio e delle promozioni offerte. Ma non è tutto, le nuove offerte dell’azienda dal logo rosso riguardano anche una serie di vantaggi da poter utilizzare in maniera diversa dal solito, piccole opzoni. C’è la possibilità ad esempio di usufruire di internet anche nel caso in cui non si riesca a rinnovare l’offerta per mancanza di credito.

Oppure con l’aggiunta di pochi euro è possibile attivare l’opzione che consente di parlare, di avere insomma la possibilità di utilizzare 60 minuti (30 in entrata e 30 in uscita) e 500MB al giorno in Svizzera, Turchia, Albania, Principato di Monaco, San Marino e Stati Uniti d’America.

LEGGI ANCHE >>> Iliad, fino a 120 giga 5G ad un prezzo mai visto: l’offerta da non perdere

Concorrente numero uno per Vodafone nell’ultimo periodo è Iliad che nelle ultime settimane ha piazzato sul mercato offerte altrettanto convincenti e di ottima fattura e convenienza. I clienti dell’azienda sono però scontenti del fatto di non poter usufruire di tali offerte essento già parte della famiglia Iliad. L’abitudine di dedicare offerte e promozioni esclusivamente ai nuovi clienti sembr aver particolarmente urtato gli utenti, che ora promettono battaglia, con il Codacons che ha già più volte segnalato e denunciato quanto accaduto.