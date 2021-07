Iliad stupisce ancora con due nuove offerte low cost accattivanti e competitive. Le compagnie rivali tremano e dovranno preparare promo altrettanto favolose per non perdere i clienti.

Siamo abituati alle tariffe low cost di Iliad e questa estate 2021 ci sta regalando deliziose sorprese in termini di risparmio. La competizione tra le compagnie telefoniche è accesa e a goderne siamo noi, i clienti alla ricerca dell’offerta più vantaggiosa. Wind Tre, Vodafone, HoMobile, Very Mobile, Tim dovranno prepararsi a rispondere alle nuove super promo Iliad, Flash 120 e Giga 80.

Flash 120, l’entusiasmante offerta low cost di Iliad

La prima freccia dell’arco Iliad corrisponde al nome Flash 120. Il piano tariffario include minuti ed sms illimitati e 120 GB di internet a 9,99 euro al mese per sempre. E’ disponibile il 5G nelle aree coperte dalla rete e per i dispositivi compatibili con la rete Iliad, il 4G e il 4G+. Una volta superati i 120 GB inclusi nella promo, l’utente continuerà a navigare a 0,90 euro/100 MB dopo aver espresso il suo consenso.

L’offerta include, poi, minuti ed sms illimitati anche in Europa più 6 GB dedicati al roaming in tanti paesi europei. Dall’Ungheria alla Germania, dalla Lettonia alla Spagna, dalla Polonia alla Slovenia. L’intera lista dei paesi inclusi nel roaming è visualizzabile sul portale della compagnia.

Altri dettagli di Flash 120

Flash 120 comprende, poi, minuti illimitati verso i fissi e mobile internazionali con oltre 60 destinazioni sparse in tutto il mondo. Inoltre, la promo include diversi interessanti servizi. Parliamo della funzione Mi Richiami, dell’hotspot, dell’assenza di scatto alla risposta, del controllo del credito residuo, della segreteria telefonica e della portabilità del numero.

In generale, rimangono tutti i vantaggi delle offerte Iliad. Tariffa invariabile nel tempo, nessun vincolo o costo nascosto, i servizi inclusi gratuitamente e l’attivazione veloce in tre minuti. Le stesse condizioni e le stesse caratteristiche descritte per Flash 120 valgono anche per la seconda freccia dell’arco Iliad, Giga 80. L’unica differenza è nell’inclusione di 80 giga e non 120 e nel costo che è di 7,99 euro al mese.

Come attivare le offerte Iliad

Ricordiamo che l’attivazione delle offerte Iliad è pratica e veloce e può avvenire scegliendo tra varie opzioni. La promo può essere attivata telematicamente accedendo al portale della compagnia oppure fisicamente recandosi in uno store o presso le colonnine Iliad. L’acquisto della Sim comporterà una spesa una tantum di 9,99 euro e servirà un documento di identità per portare a termine l’operazione.