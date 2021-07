Buone notizie per tutti coloro che desiderano risparmiare grazie a delle offerte telefoniche. WindTre, infatti, stupisce ancora una volta con una promozione davvero incredibile. Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Il coronavirus è entrato prepotentemente nelle nostre esistenze portandoci a cambiare molte nostre abitudini. A partire dall’utilizzo delle mascherine fino ad arrivare al distanziamento sociale, sono davvero tanti gli accorgimenti a cui ci viene chiesto di prestare attenzione. Se tutto questo non bastasse, molte persone si ritrovano alle prese con una grave crisi finanziaria, in seguito alla chiusura di molte attività.

Riuscire ad affrontare le varie spese risulta sempre più difficile e per questo non stupisce che molti decidano di volgere un occhio di riguarda al mondo del risparmio. Proprio in tale ambito si inseriscono i vari operatori telefonici, sempre pronti a stupire la concorrenza con delle offerte davvero incredibili. Ne è un chiaro esempio la nuova promozione targata WindTre, che mette a disposizione fino a 100 giga ad un prezzo imbattibile. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo di cosa si tratta.

WindTre sbaraglia la concorrenza: fino a 100 giga a 7,99 euro al mese

Con l’arrivo della stagione estiva aumenta, inevitabilmente, la voglia di andare in vacanza. Proprio in vista di questi momenti all’insegna del relax, WindTre ha deciso di stupire con una promozione davvero incredibile, che si rivela essere una valida alternativa all’offerta Iliad Giga 120. Ma di cosa si tratta?

Ebbene, si tratta della promozione WindTre Star+, che permette di beneficiare di chiamate ed sms illimitati, ma anche di 100 giga per navigare su internet. Il tutto ad un prezzo pari a soli 7,99 euro mensili. Un’offerta davvero incredibile, a cui è possibile accedere solo se si accettano alcune condizioni.

Entrando nei dettagli bisogna pagare una quota di 10 euro per le spese di attivazione e per il rilascio della SIM. Ma non solo, requisito imprescindibile è la portabilità del numero. Tale promozione, infatti, è rivolta solo agli utenti provenienti da altri gestori, quali TIM, Vodafone e Iliad. Al momento non è possibile attivare tale offerta online. Chi interessato, quindi, non deve fare altro che recarsi presso un dei punti vendita WindTre e attivare la promozione Superstar+.