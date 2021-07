WindTre Go continua a regalare interessanti piani tariffari in questo mese di luglio. I nuovi clienti possono avere minuti illimitati, 200 sms e fino a 101 Giga a partire da 7,99 euro.

La calda estate delle offerte telefoniche si fa sempre più rovente. La competizione tra gli operatori cresce ogni mese di più e per cercare di accaparrarsi il maggior numero di clienti ogni compagnia crea soluzioni tariffarie decisamente accattivanti. WindTre cerca di sconfiggere la concorrenza – HoMobile, Tim, Very Mobile, Vodafone, Iliad – continuando a proporre tariffe ricaricabili operator attack dai costi competitivi.

Tutte le offerte WindTre Go per i nuovi clienti

Il piano di WindTre è attirare l’attenzione degli utenti convincendoli a cambiare operatore con tariffe dai costi competitivi. In base al gestore di provenienza si riceveranno offerte differenti che potranno essere attivate nei negozi della compagnia. L’elenco completo dei piani tariffari si può visualizzare online, sul portale ufficiale di WindTre entrando nella sezione dedicata a chi desidera cambiare operatore.

Selezionando l’attuale gestore si potrà conoscere nei dettagli l’offerta dedicata e decidere se il cambiamento è vantaggioso o meno. Iliad, PosteMobile, Vodafone, DailyTelecom, Kena Mobile, DIGI mobile e tanti altri gestori sono inclusi nell’elenco ma alcune proposte sono più interessanti di altre.

Le proposte WindTre da 7,99 euro

I nuovi clienti provenienti da Iliad, PosteMobile, Fastweb, CoopVoce e altri operatori possono scegliere di attivare WindTre Go 50 Star+LE ottenendo minuti di chiamate illimitate verso tutti fissi e mobile nazionali, 200 sms e 50 giga di internet 4G a 7,99 euro al mese. L’alternativa per chi desidera più giga è WindTre Go 100 Special + LE che prevede minuti illimitati, 200 sms e 100 giga di internet a 9,99 euro al mese addebitato su credito residuo.

Una terza opportunità corrisponde al nome di WindTre SMART PACK & GO FLASH + che include minuti illimitati, 200 sms e 100 giga di internet a 8,99 euro con addebito Easy Pay più smartphone. Il costo di attivazione è di 4,99 euro necessario per la rateizzazione.

Offerte per i clienti provenienti da Kena Mobile e LycaMobile

I clienti che provengono da Kena Mobile e LycaMobile possono scegliere di attivare WindTre Go Special con minuti illimitati, 200 sms e 50 giga di internet a 9,99 euro; WindTre Go 100 Special Easy Pay con minuti illimitati, 200 sms e 100 giga di internet a 9,99 euro con addebito Easy Pay; WindTre GO 100 Max con minuti illimitati, 200 sms e 100 giga a 11,99 euro con addebito su credito residuo oppure WindTre SMART PACK & GO ULTRA + con minuti illimitati, 200 sms e 100 giga di internet a 10,99 euro con addebito Easy Pay più smartphone.