Nuova incredibile offerta di telefonia mobile per l’estate. ho. ha intenzione di sbaragliare la concorrenza con un super proposta.

L’offerta che sconvolgerà l’estare di milioni di italiani, tutti pronti a partire, tutti pronti a raggiungere mete balneari per le nostre vacanze e tutti concentrati su come fare per aumentre a dismisura il numero di minuti disponibili in navigazione e dati in connessione. Gli utenti sono pronti a lanciarsi di continuo in nuove offerte, cosi come le aziende sono disponibili a fornirne sempre di nuove, mettendo sempre al centro di tutto il prezzo più conveneniente possibile per tutti. La modernità anche in questo settore dipede da ciò.

L’offerta di ho. mobile per l’estate, come spesso capita, anzi si direbbe quasi sempre, è rivolta ai cliendi di altri operatori, quindi non attivabili da clienti della stessa ho. mobile.5,99 al mese per una proposta qualitativamente elevata che mette a disposizione un numero molto elevato di gb di traffico dati oltre a minuti e sms illimitati verso tutti, una caratteristica ormai immancabile nelle offerte dei gestori di telefonia mobile. In linea con quanto al momento mettono in campo le altre aziende concorrenti di ho. mobile.

Ho conquista tutti con la Summer Edition: 5,99 euro al mese per 40gb di traffico in 4G

L’offerta ho. mobile cosi come anticipato prevede in pratica chiamate ed sms illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili, oltre alla possibilità di utiizzare fino a 40gb al mese di traffico sotto rete 4G. Chiaramente di questi tempi l’offerta migliore per i clienti di qualsiasi gestore è quella che cost di meno, ed in questo caso ci avviciniamo molto alla perfezione con una spesa mensile complessiva di 5,99 euro per questa offerta fortemente competitiva. Iliad, Wind e Vodafone in queste settimane stanno mettendo a punto una linea altrettanto aggressiva epr provare a “rubare” quanti più clienti possibili alla concorrenza.

La nuova sim ho. mobile per chi decide di passare all’azienda in questione costerà soltano 0,99 cent con un costo iniziale di 5,99 euro che però comprende anche il primo mese di abbonamento. Il tutto quindi ad una cifra davvero esigua, con una promozione che è rivolta a tutti i clienti liad, Fastweb, Digi Mobil, CoopVoce, CoopVoce ESP, CMLink Italy, Digitel, PosteMobile, PosteMobile ESP, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NTMobile, Noitel, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, BT Italia, Withu, Enegan e Spusu.

L’estate è appena iniziata e con essa tutta le offerte telefonia mobil sono pronte a travolgerci. Occhio ai prezzi quindi, ed alle opzioni maggiormente convenienti.