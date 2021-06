CoopVoce propone ai soci Coop un’estate di offerte con mesi gratis e buoni spesa per chi attiva una tariffa della gamma EVO.

Luglio inizierà con il sole per i soci Coop che attiveranno un’offerta di telefonia EVO. CoopVoce, infatti, si arricchisce di proposte convenienti volte a catturare l’attenzione di un numero sempre maggiore di utenti. L’estate sarà caratterizzata da 4 mesi gratuiti e da buoni spesa di 30 euro per l’acquisto di prodotti del marchio Coop, offerte che su aggiungeranno alla già attiva Evo 100.

Quattro mesi gratis con la promo Evo per i soci Coop

I soci Coop che sceglieranno di passare a CoopVoce nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 28 luglio 2021 potranno approfittare di 4 mesi gratis. Le offerte tra cui scegliere sono quelle Evo nazionali, tre attive in questo momento. Parliamo di Evo 50 a 9,50 euro al mese con minuti illimitati, 1000 sms e 50 GB di internet in 4G; di Evo 10 a 5,90 euro al mese con minuti illimitati, 1000 sms e 10 GB di internet 4G e di Evo Voce & SMS a 4,50 euro al mese con minuti illimitati e 1000 sms.

I destinatari dell’offerta di 4 mesi gratis sono i soci di Coop Alleanza 3.0, Casarsa, Reno, Liguria, Lombardia, Novacoop e SAIT. Ogni cliente potrà beneficiare della promozione CoopVoce per un massimo di due linee telefoniche e dovrà acquistare una nuova sim presso un punto vendita Coop al costo di 10 euro con 5 di traffico incluso.

Buoni spesa da 30 euro CoopVoce, chi ne usufruirà

I soci delle cooperative Coop del centro Italia, Unicoop Tirreno, MMC, Coop Amiatina che tra il 1° luglio e il 28 luglio 2021 passeranno a CoopVoce riceveranno un buono spesa dal valore di 30 euro. La somma dovrà essere spesa per l’acquisto dei prodotti a marchio Coop.

Evo 100, la promo attiva per i soci di Firenze

I soci Unicoop di Firenze che attiveranno l‘offerta Evo 100 nel periodo compreso tra lo scorso 17 giugno e il 14 luglio 2021 potranno avere minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 1000 sms verso fissi e mobili e 100 giga di internet 4G a soli 8,99 euro al mese. Il conteggio dei numeri non prevede lo scatto alla risposta ma si basa sull’effettiva conversazione mentre la connessione si associa ad ogni singolo kbyte. Il costo di attivazione è di 9 euro.

E’ utile sapere che superando i limiti previsti in ogni piano tariffario la navigazione viene bloccata senza la richiesta di costi supplementari mentre per gli sms viene applicata la tariffa a consumo del piano. Qualora il rinnovo automatico non venisse compiuto per credito insufficiente, le offerte verranno sospese per un periodo di 30 giorni. Sarà, così, necessario effettuare la ricarica della sim per poter usufruire nuovamente delle condizioni dell’offerta.