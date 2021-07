Lotteria degli Scontrini, a Forlì c’è chi vince 100mila euro spendendone meno di 40, ma in pochi partecipano

A Forlì, la Lotteria degli Scontrini si è dimostrata più che un semplice concorso. Per chi se la fosse persa, ecco tutti i codici vincenti nell’estrazione dell’1 luglio. Già conosciamo invece, quello del fortunato di Forlì che precisamente, con un acquisto di euro 36,87 dello scorso 4 giugno, ha portato a casa 100mila euro di vincita. Il suo codice, era 0817-0155 2CITP000870.

Ad ogni modo, nonostante si possano vincere cifre di tutto rispetto, sembra che la Lotteria degli Scontrini non abbia avuto il successo sperato. Infatti il direttore di Ascom-Confcommercio, Alberto Zattini la ha ritenuta un vero flop, spiegando: “Ovviamente ci sono i vincitori e non possono che essere contenti, ma chiediamo che le risorse investite sulla Lotteria vengano indirizzate verso altre forme di sostegno alle imprese e alle famiglie”.

Lotteria Scontrini, come si partecipa

Qualora non ci fosse la giusta informazione su questo argomento, ricordiamo come si può partecipare. Basta entrare sul portale della Lotteria, pagina www.lotteriadegliscontrini.gov.it, ed inserire il proprio Codice Fiscale. Il codice per partecipare alla Lotteria, lo si chiede invece al momento dell’acquisto. A proposito di partecipazione però, attenti a non sbagliare carta. Lo scontrino elettronico non è altro che il biglietto virtuale venuto fuori con lo scontrino elettronico che l’esercente invia telematicamente.

Una volta effettuata l’estrazione, è la stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli a controllare a quale Codice Fiscale risalga quello estratto. Ricordiamo che non partecipano gli acquisti in contanti, quelli online, con fattura e con detrazioni fiscali. La vincita è sempre comunicata con PEC o raccomandata con avviso di ricevimento e deve essere riscossa entro e non oltre 90 giorni.

Ogni estrazione per questo concorso, avviene al secondo giovedì del mese, da giugno intanto sono partite anche le estrazioni settimanali. Poi c’è l’estrazione annuale, quella da 5 milioni di euro, e logicamente la più ambita. Alla prima estrazione che avverrà a gennaio del 2022, prenderanno parte quindi tutti i codici generati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021. Ricordiamo infine, che anche qualsiasi tipo di acquisto che sia inferiore all’importo di un euro, non varrà per partecipare.