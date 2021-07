Accordo siglato tra Coop Italia e Namirial. Lo SPID potrà essere richiesto nei supermercati Coop della Toscana. Scopriamo quali e come procedere.

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale è fondamentale per poter accedere a tanti servizi dell’amministrazione pubblica. La richiesta dello SPID può essere inoltrata online seguendo procedure veloci e pratiche, come con Poste Italiane, ma non tutti hanno la capacità tecnologica di portare a termine l’operazione. E’ nata così l’idea di poter permettere a chiunque di richiedere l’identità digitale semplicemente recandosi al supermercato. Coop Italia e Namirial, azienda leader nel settore dei servizi e prodotti tecnologici, hanno siglato un accordo e in quattro supermercati Coop-fe in Toscana verrà allestita una postazione in cui si potrà aprire lo SPID.

Identità digitale al supermercato, dove recarsi in Toscana

Una scrivania, un computer e un dipendente COOP qualificato saranno sufficienti per aiutare il socio Coop ad ottenere la propria identità digitale. L’idea è proprio quella di fornire un servizio utile alla comunità consapevoli della difficoltà che tante persone hanno nell’utilizzare la tecnologia. Le persone anziane, in particolar modo, necessitano di un supporto che spesso non hanno da parte dei figli o dei nipoti. Recandosi a fare la spesa potranno ottenerlo e basteranno solo venti minuti.

La sperimentazione del progetto volto a superare l’ostacolo del digitale è partita in quattro supermercati della Toscana. Il Centro Gavinana a Firenze, il Centro Empoli, il Centro Sesto Fiorentino e Prato Pleiadi. L’intenzione è di allargarsi coinvolgendo altri punti vendita e, perché no, altre regioni.

Come richiedere lo SPID

Volendo approfittare dell’opportunità di ricevere adeguato supporto nella richiesta di ottenimento dell’Identità digitale sarà necessario prenotare un appuntamento. Il numero da contattare è 800 050760, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.00. Il socio Coop potrà scegliere il supermercato in cui recarsi e conoscere giorno e ora in cui recarsi per l’appuntamento. L’attività si svolge tutti i giorni della settimana eccetto la domenica, dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00.

Il socio Coop potrà decidere se avviare l’intera procedura al supermercato oppure se completare quella già iniziata al computer.