Ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Ginevra Pisani è nota anche per essere una delle professoresse de L’Eredità. In grado di costruirsi una carriera ricca di soddisfazioni, affianca anche Flavio Insinna alla conduzione del programma Il Pranzo è Servito. Non stupisce, quindi, che siano in molti a essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e quanto guadagna

Ginevra Pisani: chi è, altezza, carriera

Nome: Ginevra Pisani

Altezza: 175 cm

Peso: 61 kg

Data di nascita: 19 maggio 1998

Luogo di nascita: Napoli

Nata a Napoli il 19 maggio 1998, Ginevra Pisani è alta 175 cm, pesa 61 kg ed è del segno zodiacale del Toro. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo fin da giovanissima, quando a soli 14 anni ha iniziato a lavorare come modella e indossatrice. Dopo aver conseguito il diploma, entra a far parte del cast di Uomini e Donne nell’edizione 2016/2017, in qualità di corteggiatrice di Claudio D’Angelo, con cui instaura una relazione durata circa tre anni.

Riesce quindi a farsi apprezzare dal grande pubblico, per poi essere scelta per ricoprire un ruolo nel film “Loro”, diretto da Paolo Sorrentino. Dopo l’esperienza nel dating show targato Maria De Filippi ha studiato dizione e canto. Nella stagione 2019 diventa una delle professoresse del programma L’Eredità condotto da Flavio Insinna. Ma non solo, nell’estate 2021 affianca proprio Insinna alla conduzione del programma Il Pranzo è Servito in onda su Rai 1 a partire dal 28 Giugno.

Ginevra Pisani: vita privata, ex, fidanzato, figli

Particolarmente riservata, della vita privata di Ginevra Pisani si sa davvero ben poco. In base alle ultime indiscrezioni, comunque, sembra che al momento sia single. In passato, come noto, è stata sentimentalmente legata a Claudio D’Angelo, conosciuto nel corso dell’esperienza a Uomini e Donne. I due hanno avuto una splendida storia d’amore, a cui hanno deciso di porre fine dopo quasi tre anni di relazione.

A tal proposito la stessa Ginevra Pisani, attraverso i social, aveva dichiarato: “Fino ad ora ho preferito non espormi, perché credo che certe cose abbiano bisogno di tempo per essere maturate e metabolizzate. Qualche giorno dopo il nostro viaggio a Cuba ho deciso di mettere fine al rapporto con Claudio a causa di grandi mancanze da parte sua che accumulate nel tempo sono diventate troppo dolorose ed inaccettabili ai miei occhi“.

Ha quindi proseguito: “Quando ho iniziato questa storia ho scoperto di avere tanto coraggio nel buttarmici a capofitto, tanto da lasciare la mia famiglia, la mia città, i miei amici, perché ero spinta da una voglia pazza di vivermi in pieno questa relazione. Sono stati due anni ricchi di emozione, di viaggi, ma soprattutto di tanto amore, rispetto e fiducia. Infatti mi reputo molto fortunata perché con lui posso dire di aver vissuto un grande primo amore, con lui ho creduto potesse esistere il per sempre, ma purtroppo però ho dovuto trovare il coraggio per lasciare andare una cosa che non mi faceva più sentire amata e felice“.

Ginevra Pisani: quanto guadagna e patrimonio

Attualmente al fianco di Flavio Insinna alla conduzione del programma Il Pranzo è Servito, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Ginevra Pisani. Soffermandosi sui compensi, comunque, interesserà sapere che, stando ad alcune indiscrezioni che trapelano dal web, le professoresse de L’Eredità percepirebbero un cachet di poco inferiore a mille euro a puntata, per un totale pari a circa 20 mila euro al mese.

A questo compenso, inoltre, bisogna aggiungere gli altri guadagni provenienti dalla varie apparizioni sul piccolo schermo, come appunto la conduzione del programma Il piatto è servito. Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono mai trapelate informazioni in merito ai guadagni di Ginevra Pisani.

Ginevra Pisani: Instagram

Ginevra Pisani è molto seguita anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso scatti con i suoi tanti follower.