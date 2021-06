Divulgatore culturale, diventato famoso grazie alla sua partecipazione a L’Eredità, ecco quanto guadagna il campione Massimo Cannoletta.

Conferenziere e divulgatore in campo storico – artistico, Massimo Cannoletta è diventato noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione al game show di Rai 1, L’Eredità. Visto il suo grande successo, non stupisce che siano davvero in molti a essere curiosi di scoprire qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e quanto guadagna

Massimo Cannoletta: chi è, carriera, anni

Nome: Massimo Cannoletta

Data di nascita: 1974

Luogo di nascita: Lecce

Originario di Acquarica, comune in provincia di Lecce, Massimo Cannoletta è nato nel 1974. Ha conseguito la laurea in Scienze Politiche e prima di approdare sul piccolo schermo faceva il conferenziere e divulgatore in campo storico – artistico. Un lavoro che, come da lui stesso dichiarato, lo teneva lontano dalla sua amata Puglia.

Il noto campione, inoltre, ha fatto per due volte il giro del mondo a bordo di una nave da crociera, con il compito di illustrare ai passeggeri i luoghi visitati. Parla l’inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo. Nel 2020, inoltre, è diventato noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a L’Eredità, programma condotto da Flavio Insinna.

Ha preso parte alla trasmissione per ben 51 puntate, fino al 23 dicembre 2020, giorno in cui ha deciso di ritirarsi. Inizia quindi a partecipare a varie trasmissioni televisive, ricoprendo, nel 2021, il ruolo di ospite fisso della trasmissione Oggi è un altro giorno, con al timone Serena Bortone.

Massimo Cannoletta: vita privata, moglie, figli

Particolarmente riservato, della vita privata di Massimo Cannoletta si sa davvero ben poco. Lo stesso campione de L’Eredità, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Libero Quotidiano, a proposito della sua sfera privata ha affermato: “Penso non interessi a nessuno, come a me non interessa quella delle persone famose“. Sempre nel corso della stessa intervista, inoltre, ha affermato di non essere né sposato né fidanzato.

Massimo Cannoletta: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino i guadagni e il patrimonio di Massimo Cannoletta. È noto, comunque, il grande successo a L’Eredità, che gli ha permesso di farsi conoscere e apprezzare dal pubblico a casa. A tal proposito ricordiamo che il campione ha preso parte a 51 puntate del game show, prendendo parte a 33 ghigliottine e riuscendo a portarsi a casa ben 280 mila euro in gettoni d’oro.

A proposito dei soldi vinti, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha fatto sapere: “Voglio continuare a fare quello che facevo prima: divulgazione sui miei canali social, Twitter e Instagram. Posso dedicare una parte di quella somma a un progetto più strutturato e poi ho anche un nuovo bacino di utenti che si è molto allargato grazie alla visibilità che mi ha dato il gioco di Rai 1“.

Una cifra indubbiamente non indifferente, a cui si vanno ad aggiungere i compensi derivanti dalle sue partecipazioni ai vari programmi televisivi, come ad esempio Oggi è un altro giorno. Non sono però disponibili informazioni in merito.

Massimo Cannoletta: Instagram

Diventato noto grazie alla sua partecipazione a L’Eredità, Massimo Cannoletta è molto seguito anche su Instagram dove condivide spesso scatti e video con i suoi tanti follower.