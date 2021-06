La stagione calda comporta sempre degli aumenti in bolletta dovuti all’utilizzo prolungato di ventilatore e condizionatore. Esiste però un modo per limitare i consumi

L’aumento dei costi delle bollette della luce e del gas è sempre un argomento spinoso per le famiglie italiane. Un po’ per tutto l’anno porta a delle spese mai ben accette. In inverno a farla da padrone sono i riscaldamenti, mentre in estate i ventilatori e i condizionatori sono indispensabili per sopperire al caldo eccessivo.

Con una serie di accorgimenti almeno durante la stagione calda si può limitare l‘addebito di consumi eccessivi in bolletta. Vediamo da cosa dipende è quali sono le tecniche che possono aiutare a venire a capo della situazione.

Bolletta: come evitare che gli elettrodomestici possano far aumentare i consumi estivi

La scelta del posizionamento del condizionatore nelle stanze è probabilmente il primo fattore da tenere in considerazione in questo caso. Questo perché se l’apparecchio viene messo in un punto in cui la casa si raffredda subito, non deve essere utilizzato per troppo tempo. Ma non è tutto. Qui potrete trovare le altre informazioni inerenti il posizionamento del condizionatore e ad altre accortezze che bisognerebbe sempre avere.

Il corretto utilizzo è il secondo passo che è importante alla stregua del primo. Bisogna sempre tenere in conto che la temperatura dell’ambiente in cui ci trova deve essere al massimo 5 gradi più bassa rispetto a quella esterna.

Scegliere un’offerta che si adatta alle proprie esigenze è sicuramente una mossa da attuare, d’altronde il mercato ne offre tante e tutte strutturate per far fronte a determinate necessità.

A tal proposito potrebbe essere decisivo il passaggio al mercato libero, grazie al quale è possibile scegliere un nuovo fornitore. Può essere di grande aiuto effettuare una comparazione online delle tariffe, pratica ormai totalmente gratuita.