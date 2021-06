Rinfrescare casa in estate, risparmiando allo stesso sulla bolletta è possibile. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo come fare.

L’impatto del coronavirus sulle nostre esistenze ci ha portato a cambiare molte nostre abitudini. Basti pensare al distanziamento sociale oppure all’utilizzo della mascherina. Se tutto questo non bastasse, molti imprenditori hanno dovuto abbassare le saracinesche delle proprie attività, con inevitabili ripercussioni dal punto di vista delle entrate. Un periodo storico particolarmente complicato, che vede sempre più persone alle prese con una grave crisi economica. Fronteggiare le varie spese risulta essere sempre più difficile. Non stupisce, quindi, che siano in molti a volgere un occhio di riguardo al mondo del risparmio.

A partire dalla spesa settimanale, passando per le bollette, fino ad arrivare alle varie esigenze quotidiane, d’altronde, sono varie le spese che vanno ad incidere negativamente sul proprio bilancio. Tra queste si annoverano, ad esempio, i consumi derivanti dall’utilizzo dei condizionatori al fine di rinfrescare casa. Proprio in tale ambito interesserà sapere che, grazie ad alcuni semplici trucchi, è possibile rendere l’ambiente più fresco, senza spendere cifre da capogiro. Ma come è possibile? Entriamo nei dettagli e vediamo come fare.

Estate, rinfrescare casa e risparmiare sulla bolletta è possibile: cosa c’è da sapere

Con l’arrivo della bella stagione sono in tanti a non vedere l’ora di poter finalmente staccare la spina dai vari impegni della vita quotidiana e trascorrere dei momenti all’insegna del relax. Allo stesso tempo non si può fare a meno di dover fare i conti con il caldo e il costante desiderio di cercare freschezza nei modi più disparati. La prima soluzione che viene in mente, in questo caso, è quella di accendere i condizionatori. Un rimedio facile e veloce, che finisce però per impattare negativamente sulle bollette e i relativi costi da pagare.

Proprio in tale ambito interesserà sapere che è possibile utilizzare tre validi trucchi, grazie ai quali poter rinfrescare casa, senza andare ad incidere sui consumi della bolletta. Tra questi si annoverano:

Chiudere le finestre per mantenere l’ambiente il più fresco possibile . In particolare si consiglia di ventilare la casa molto presto e in tarda serata, per poi tenere le finestre chiuse nel corso della giornata.

. In particolare si consiglia di ventilare la casa molto presto e in tarda serata, per poi tenere le finestre chiuse nel corso della giornata. Oscurare le stanze . È opportuno oscurare lo spazio dove si soggiorna maggiormente, possibilmente attraverso l’utilizzo delle persiane. Sconsigliato, invece, l’utilizzo delle tende che finiscono per attirare calore.

. È opportuno oscurare lo spazio dove si soggiorna maggiormente, possibilmente attraverso l’utilizzo delle persiane. Sconsigliato, invece, l’utilizzo delle tende che finiscono per attirare calore. Asciugamani, strofinacci o lenzuola bagnati. Non bisogna fare altro che immergere il tessuto in acqua fredda e strizzarlo bene in modo tale che non goccioli. A questo punto appendere il tessuto umido davanti alla finestra o al centro della stanza e il gioco è fatto.

Grazie a quest’ultimo trucco l’aria si raffredda durante il processo di asciugatura. Meglio comunque non esagerare. Se i panni sono troppo bagnati, infatti, finiscono per rendere l’aria più umida e pertanto più calda.