Come iniziare a guadagnare, pur non investendo cifre altissime: le cinque possibilità consigliate dagli esperti

Ci sono diversi modi per guadagnare più del proprio semplice stipendio. Tra investimenti e risparmi, ne abbiamo già conosciuti, come l’investire e far fruttare i propri soldi, con occasioni da non perdere. Oggi invece, vi diamo un’altra alternativa, divisa in 5 passi.

Le finanze personali, se ben trattate, possono fruttare qualcosa di buono, a lungo andare. I primi passi sono sempre, quello di trasferire il proprio denaro su un conto di risparmio, ma poi bisogna far circolare la moneta.

Gli esperti, parlano di trovare sempre nuovi modi per aumentare il proprio reddito passivo, anche se da sempre, investimento è sinonimo di rischio. Ed è per questo che allora, arriva il suggerimento su come guadagnare, iniziando da una cifra molto bassa.

Come iniziare a guadagnare investendo poco: le possibilità

Una delle opzioni si chiama Crowdfunding immobiliare: effettivamente a prima vista sembra già di parlare di un passo impossibile per tanti. Investire in immobili da fittare a terzi non comporta certo, una spesa molto piccola. Eppure, ci sono piattaforme come dei siti di investimento immobiliare creati apposta (ad esempio Fundrise), dove basta investire anche solo 500 $ per partecipare ad un investimento.

Come detto, vi abbiamo già consigliato in diversi modi come investire senza grandi rischi, i propri risparmi, ma continuiamo con le 5 mosse. Andiamo al cosiddetto prestito tra pari, detto anche peer-to-peer. Il consiglio degli esperti è quello di affidarsi a piattaforme per il prestito, dove gli interessi arriveranno dopo il pagamento dei mutuatari. Invece, è più complicata la spinta laterale. Bisogna aprire un’attività online, ad esempio un blog. Bastano un sito ed una hosting, con pochi soldi da investire. Un po’ di pazienza e tanta cura del sito, ed i guadagni arriveranno con il marketing di affiliazione.

I classici investimenti: pur investendo sempre le stesse cifre, come detto non necessariamente altissime, possiamo vedere i frutti dopo del tempo. Per decidere di affidarsi a degli investimenti, c’è però bisogno di non avere fretta nel guadagno. Naturalmente, minore sarà l’investimento, più ci sarà bisogno di aspettare, per vedere il proprio reddito passivo, crescere.

Infine gli esperti, parlando anche dei fondi comuni di investimento ad alto rendimento. Uno dei migliori modi per guadagnare con questi fondi, sarebbe il fondo di risparmio ad alto rendimento, ma esistono anche i cosiddetti ETF o i fondi comuni con rendimenti ancor più alti. Ad esempio, i fondi ad alto dividendo o un fondo che si concentra su obbligazioni a rendimento più elevato.