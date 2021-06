Figlia di Al Bano e Romina Power, ecco quanto guadagna Romina Carrisi. Svelate le cifre che non ti aspetti.

Volto noto del mondo dello spettacolo, Romina Power è la figlia più piccola della coppia formata da Albano Carrisi e Romina Power. Attrice, modella e scrittrice, è spesso ospite di varie trasmissioni televisive. Non stupisce, quindi, che siano in molti ad essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Romina Carrisi: chi è, altezza, carriera

Nata a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, il 1° giugno 1987, Romina Carrisi è alta 165 cm, pesa circa 55 kg ed è del segno zodiacale dei Gemelli. Figlia più piccola della coppia formata dagli ormai ex coniugi Albano Carrisi e Romina Power, la sua infanzia è stata segnata dalla dolosa scomparsa della sorella Ylenia.

Aveva soli 12 anni quando i genitori hanno deciso di divorziare, con Romina Carrisi che è cresciuta tra gli USA, dove ha fatto anche la cameriera in un night club per mantenersi, e l’Italia, dove ha tentato di lavorare come commessa, salvo poi essere costretta a smettere, dato che tutti la riconoscevano. Nel 2005, inoltre, ha partecipato alla terza edizione del reality show L’isola dei famosi.

Scrive poesie ed ha sempre nutrito una grande passione per le fotografie, tanto da avere all’attivo ben sei mostre fotografiche. Attrice di teatro, l’abbiamo vista recitare una piccola parte anche nella fiction Rai, Don Matteo. Modella e scrittrice, è spesso invitata nei vari salotti televisivi in qualità di ospite, come ad esempio nella trasmissione Oggi è un altro giorno di Serena Bortone.

Romina Carrisi: vita privata, ex, fidanzato, figli

Particolarmente riservata, della vita privata di Romina Carrisi si sa davvero ben poco. La sua infanzia è stata segnata dalla scomparsa della sorella Ylenia e a tal proposito la stessa Romina Jr, a Chi, aveva dichiarato: “Avevo sei anni, i miei genitori portarono me e Cristèl a vivere in Svizzera a casa di amici per un mese e mezzo perché dovevano andare a cercare Ylenia. Ricordo i collage di fotografie che facevamo per dirle ‘bentornata’. Ma non è mai tornata“.

La giovane, inoltre, qualche tempo fa, a Gente, ha rivelato di aver attraversato un periodo particolarmente buio nella sua vita: “Fu dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi che iniziò un periodo turbolento. Non mi piacevo, non mi accettavo. Iniziai a bere e a fare uso di sostanze stupefacenti. Il motivo di quel disagio era perché ero diventata popolare, la gente mi riconosceva, ma non per qualcosa che avessi fatto io, ma solo perché ero figlia di qualcun altro”.

Per quanto la sfera sentimentale, invece, nel 2018 è stata legata a Francesco Gastel, con cui conviveva a Los Angeles. In seguito avrebbe ritrovato la felicità al fianco di un medico. A Gente, infatti, ha rivelato: “Ha qualcosa di speciale negli occhi, una luce che lascia trasparire un’onestà d’animo che mi piace molto. Lui è distante dal mondo dello spettacolo, fa il medico, ma siamo entrambi curiosi e rispettosi l’uno del mondo dell’altro“.

Romina Carrisi: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i guadagni di Romina Carrisi. Vista la sua carriera e famiglia di origine, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

A tal proposito interesserà sapere che, in base ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, sembra che la Rai riconosca in genere agli ospiti delle varie trasmissioni dei gettoni di presenza che non superano i 500 euro lordi. Per quanto riguarda la sua partecipazione a L’Isola dei famosi, anche in questo caso i vari concorrenti percepiscono un gettone di ingaggio che varia a seconda della popolarità del naufrago. Nel corso dell’ultima edizione del 2021, ad esempio, si è parlato di compensi minimi dai 5 mila ai 7 mila euro a settimana.

Cachet che sarebbero molto più bassi rispetto alle edizioni passate. Basti pensare che il padre Al Bano, stando ad alcuni rumors, avrebbe percepito per la sua partecipazione al reality ben 750 mila euro. Come già detto, comunque, si tratta solo di voci. Non sono disponibili, infatti, informazioni esatte in merito ai compensi della figlia di Romina Power e Albano Carrisi.

A proposito di soldi, inoltre, la stessa Romina Jr, in un’intervista per il Giornale di Puglia aveva manifestato la propria contrarietà ai facili soldi fatti sulla morbosità della gente. “Sono nauseata dall’avidità di certa stampa e Tv. […] Tentano di guadagnare di più alimentando il lato morboso e superficiale del genere umano. Non contribuendo in nessun modo ad una qualsiasi vera informazione, né ad una crescita di nessun tipo“, aveva infatti spiegato.

Romina Carrisi: Instagram

Volto noto del mondo dello spettacolo, Romina Carrisi è molto seguita anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso scatti e video con i suoi tanti follower.