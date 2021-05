Tra le conduttrici più apprezzate e conosciute del mondo dello spettacolo nostrano, ecco quanto guadagna Simona Ventura. Si tratta di cifre da capogiro.

Nota conduttrice italiana, Simona Ventura è uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo nostrano. Da sempre molto apprezzata per il suo modo di condurre e creare un ottimo rapporto sia con i concorrenti che con il pubblico a casa, è riuscita a costruire nel corso degli anni una carriera ricca di soddisfazioni. Al timone di numerosi programmi di successo, non stupisce che siano in molti a chiedersi a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Simona Ventura: chi è, altezza, carriera

Nata a Bentivoglio, in provincia di Bologna, il 1° aprile 1965, Simona Ventura è alta 175 cm, pesa 64 kg ed è del segno zodiacale dell’Ariete. Nata in provincia di Bologna, da giovanissima si è trasferita con la famiglia a Chivasso, in Piemonte. Ha quindi frequentato l’ex Istituto Superiore di Educazione Fisica a Torino dove ha conseguito il diploma nel 1992. Le sue prime apparizioni sul piccolo schermo risalgono alla metà degli anni Ottanta in qualità di concorrente di alcuni famosi quiz televisivi. Nel 1985, infatti, partecipa allo show W le donne su Rete 4, mentre nel 1986 prende parte a Il gioco delle coppie. In quell’anno, inoltre, vince Miss Muretto ad Alassio e partecipa a Miss Italia.

Nel 1987 inizia a lavorare presso una piccola rete televisiva locale piemontese, ovvero Retecanavese. Il 17 dicembre dello stesso anno partecipa come concorrente a Telemike, programma a quiz del giovedì sera condotto da Mike Bongiorno. Nel 1988 debutta come valletta nel quiz di Rai Uno Domani sposi, per poi lavorare come praticante giornalista sportiva per alcuni programmi di TMC nel corso dei primi anni Novanta. A metà degli anni novanta passa a Mediaset, diventando uno dei volti di Italia 1, dove conduce programmi di successo come Mai dire gol della Gialappa’s Band, ma anche Scherzi a parte, il Festivalbar 1997 in coppia con Fiorello, Gli indelebili ’99, Comici e Le iene.

Dal 2001 al 2011 ha lavorato per la Rai. In particolare è stata il volto di punta di Rai 2 e ha condotto per dieci stagioni Quelli che il calcio. Il 2004 Tony Renis, in qualità di direttore artistico del Festival di Sanremo, la vuole alla conduzione del Festival di Sanremo. La primavera del 2008 vede la Ventura in veste di giudice di X Factor, all’epoca condotto da Francesco Facchinetti. Nell’autunno dello stesso anno, inoltre, torna sul grande schermo come co-protagonista, al fianco di Massimo Boldi, nella commedia La fidanzata di papà diretta da Enrico Oldoini.

Nella stagione 2011/2012 si assiste al passaggio a Sky, con la conduttrice che torna nella giuria di X Factor, questa volta con al timone Alessandro Cattelan. Dal 28 ottobre 2012 al 19 maggio 2013 conduce con Alessandro Bonan su Cielo il programma calcistico Cielo che gol!. Conduce nel 2014 la finale di Miss Italia, mentre il 30 gennaio 2015 viene ufficializzato l’ingresso di Simona Ventura nella giuria della terza edizione di Notti sul ghiaccio. Il 2015 conduce la finale di Miss Italia, mentre nel 2016 è una delle concorrenti dell’undicesima edizione de L’isola dei famosi.

Nel 2018 partecipa, in qualità di giudice membro della commissione esterna, alla diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Sempre nello stesso anno conduce la prima edizione di Temptation Island VIP. Nell’aprile del 2019 presenta The Voice of Italy, mentre il 12 ottobre 2020 conduce in seconda serata Fenomeno Ferragni, intervista a Chiara Ferragni. Dal 31 marzo 2021 torna su Rai 2 in prima serata con il programma Game of Games – Gioco Loco.

Simona Ventura: vita privata, ex, marito, compagno, figli

Per quanto riguarda la vita privata di Simona Ventura, la conduttrice è convolata a nozze il 30 marzo 1998 con il calciatore Stefano Bettarini. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Niccolò, nel 1998, e Giacomo, nel 2000. Nel 2004 la coppia decide di separarsi, per poi divorziare ufficialmente nel 2008.

Nel 2014, inoltre, la conduttrice ottiene l’adozione di una bambina, Caterina. A tal proposito, in un’intervista a Grazia aveva dichiarato: “Caterina ha due mamme. Ci sono io e c’è la sua mamma biologica, una mia parente che non ha potuto tenerla con sé“. La coesistenza di due mamme “è complicato a possibile. E molto bello. Sono qui per questo: per ribadire con la mia presenza ed esperienza diretta che è fattibile“.

Nel 2010 Simona Ventura intraprende una relazione con Gerò Carraro, figlio dell’imprenditore Nicola Carraro, quest’ultimo marito di Mara Venier. Il 2018, però, vede la coppia decidere di porre fine alla loro storia d’amore. La conduttrice ha in seguito ritrovato la felicità al fianco di Giovanni Terzi. In un’intervista rilasciata al settimanale Intimità, la Ventura parlando del suo legame con Giovanni Terzi ha dichiarato:

“Lui, per fortuna, ha un buonissimo rapporto con Stefano. Sono amici e questo mi fa molto piacere. Giovanni, d’altronde, è riuscito nell’intento di unirci tutti. E io ho sempre sognato di avere una famiglia unita, con tutti dentro, in una sorta di cerchio magico dell’affetto, quasi un clan con anche i miei genitori, mia sorella, i figli di Giovanni e le ex mogli. Giovanni ha davvero unito tutti, è stato un collante, una sorta di filo rosso che ha cucito e ricucito ogni rapporto“.

Simona Ventura: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Simona Ventura. Data la sua carriera, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti. A tal proposito ricordiamo il clamore che aveva suscitato l’indiscrezione riportata da Dagospia, secondo cui il ritorno all’epoca di The Voice condotto da Simona Ventura sarebbe costato circa un milione di euro a puntata.

Un budget, senz’ombra di dubbio, molto alto. Ma non solo, per la sua partecipazione in qualità di naufraga all’’undicesima edizione dell’Isola dei Famosi nel 2016 avrebbe percepito una cifra oltre i 500 mila euro più il contributo giornaliero per tutta la durata di permanenza all’interno del reality. Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e non disponibili informazioni certe in merito ai compensi della nota conduttrice.

Simona Ventura: Instagram e Facebook

Tra le presentatrici più apprezzate e conosciute del mondo dello spettacolo nostrano, Simona Ventura è molto seguita anche sui social, in particolar modo su Instagram e Facebook, dove condivide spesso scatti e video della sua vita sia privata che professionale.