Noto imprenditore, speaker radiofonico, cantante e conduttore televisivo, ecco quanto guadagna Francesco Facchinetti. Si tratta di cifre da capogiro.

Diventato noto al grande pubblico grazie al tormentone La canzone del capitano, Francesco Facchinetti è riuscito a costruire nel corso degli anni una carriera all’insegna del successo. Ad oggi, infatti, il figlio del componente dei Pooh, ovvero Roby Facchinetti, è famoso per essere un apprezzato conduttore televisivo, imprenditore musicale e speaker radiofonico. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Francesco Facchinetti: chi è, altezza, carriera

Nato a Milano il 2 maggio 1980, Francesco Facchinetti è alto 183 cm, pesa 75 kg ed è del segno zodiacale del toro. Figlio d’arte, suo padre è il noto membro del gruppo dei Pooh, ovvero Roby Facchinetti. Volto noto del mondo dello spettacolo, Francesco Facchinetti ha iniziato a muovere i primi passi attorno all’età di 15 anni in qualità di deejay presso alcune radio locali. Poco dopo viene notato da Claudio Cecchetto che lo lancia nel mondo della musica come cantante, con il nome d’arte Dj Francesco. Una decisione più che azzeccata, dato che nel 2003 il giovane raggiunge l’apice della notorietà grazie al tormentone La canzone del capitano.

Ma non solo, nel 2004 prenderà parte al Festival di Sanremo con la canzone Era Bellissimo, per poi ritornare sul palco dell’Ariston l’anno seguente con il brano Francesca. Sempre nello stesso periodo partecipa a L’Isola dei famosi, prima in qualità di concorrente e in seguito come inviato. Nel 2006 decide di separarsi da Cecchetto e proseguire con la propria carriera facendosi chiamare solamente Francesco. Nel 2007, quindi, partecipa di nuovo al Festival di Sanremo, questa volta assieme al padre, con il brano Vivere normale.

Oltre alla carriera da cantante, l’artista ha anche vestito i panni di conduttore di programmi di successo come ad esempio X Factor e Ciak..si canta. Ma non solo, ha vestito i panni di coach nel programma The Voice of Italy e al momento è uno dei giurati della trasmissione Il cantante mascherato. Da non dimenticare, poi, la sua attività imprenditoriale, grazie alla società NewCo Management. Francesco Facchinetti, infatti, si occupa di trovare nuovi talent e rappresentare volti noti del mondo dello spettacolo, come ad esempio Irama e The Kolors.

Francesco Facchinetti: vita privati, figli

Per quanto riguarda la vita privata, Francesco Facchinetti è finito qualche tempo fa al centro dell’attenzione per via di un flirt con Aida Yespica. Poco dopo ha intrapreso una relazione con Alessia Marcuzzi e dalla loro storia d’amore è nata la figlia Mia. Il noto imprenditore musicale e la conduttrice, però, si sono lasciati un anno dopo.

Facchinetti ha quindi ritrovato la felicità al fianco di Wilma Helena Faissol, con cui è convolato a nozze nel 2014, per poi risposarsi il 31 agosto 2020. Una storia d’amore, quella con l’influencer, che prosegue a gonfie vele e dalla cui relazione sono nati i figli Leone, il 29 ottobre 2014, e Lavinia Angelica Catherine, l’8 marzo 2016.

Francesco Facchinetti: quanto guadagna e patrimonio

Volto noto del mondo dello spettacolo, Francesco Facchinetti è riuscito a raggiungere l’apice del successo professionale grazie all’imprenditoria. Il figlio di Roby Facchinetti, infatti, possiede diverse società in tutto il mondo, tra cui proprio, la già citata, NewCo Management. Quest’ultima è stata fondata nel 2014 assieme a Niccolò Vecchiotti. Un’attività che ha raggiunto in poco tempo i risultati sperati, tanto che nel 2019 il fatturato è arrivato a superare quota 7 milioni. Entrando nei dettagli, comunque, sembra che l’artista possa vantare un patrimonio personale pari a ben 50 milioni.

Francesco Facchinetti: Instagram e Facebook

Come la maggior parte dei volti noti del mondo dello spettacolo, anche Francesco Facchinetti è molto attivo sui social, in particolar modo su Instagram e Facebook dove condivide spesso foto e video della propria vita privata e professionale, senza tralasciare alcuni commenti personali su alcuni argomenti di attualità.