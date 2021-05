Imprenditore e produttore televisivo di successo, ecco quanto guadagna Paolo Calabresi Marconi, noto anche per essere il marito di Alessia Marcuzzi.

Noto imprenditore e produttore televisivo, Paolo Calabresi Marconi è anche il marito della conduttrice Alessia Marcuzzi. In grado di costruire nel corso degli anni una carriera all’insegna del successo, sono in molti a essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e quanto guadagna.

Paolo Calabresi Marconi: chi è, carriera

Particolarmente riservato, sono poche le informazioni disponibili su Paolo Calabresi Marconi. Amministratore delegato e founder di Buddy Film, con il socio Alessio Gramazio hanno dato vita a questa casa di produzione indipendente nel 2002. Lo scopo è quello di realizzare spot pubblicitari, videoclip musicali, video aziendali e produzioni cinematografiche per le società estere.

Molti i marchi che nel corso degli anni si sono rivolti a Buddy Film, come ad esempio Rai, ma anche Warner, Poste Italiane, Paugeot, FCA Fiat Chrysler Group. Ma non solo, ha anche collaborato con molti personaggi famosi, come ad esempio Laura Pausini e Renato Zero. Produttore televisivo di successo, quindi, l’imprenditore è riuscito nel corso della sua carriera a realizzare vari spot pubblicitari, per poi allargare il proprio business grazie a videoclip musicali o aziendali.

Paolo Calabresi Marconi: vita privata, moglie, figli

A proposito della vita privata, Paolo Calabresi Marconi è il marito di Alessia Marcuzzi. I due si sono sposati in gran segreto nella meravigliosa cornice delle campagne di Cotswolds, Londra, il 1° dicembre 2014. L’imprenditore ha un ottimo rapporto con i figli della conduttrice, ovvero Tommaso il primogenito nato dalla storia con Simone Inzaghi e Mia nata dalla relazione con Francesco Facchinetti.

La stessa Alessia Marcuzzi, a Verissimo, parlando della sua storia d’amore con Paolo Calabresi Marconi, qualche tempo fa ha rivelato: “Ci siamo incontrati tardi, ma siamo molto molto amici, oltre ad essere marito e moglie e amante. Tutte le cose belle della vita ne parliamo, quindi chiacchieriamo tanto e poi lui è stupendo con Mia e Tommaso. Ha conquistato anche i papà dei miei figli, va d’accordissimo sia con Simone che con Francesco“.

Paolo Calabresi Marconi: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Paolo Calabresi Marconi. Visto il grande successo riscosso nel corso degli anni con la sua azienda, però, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non indifferenti. Stando ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, infatti, il business dell’imprenditore sarebbe milionario.

A proposito di guadagni, inoltre, non si possono trascurare quelli della moglie. Tra le conduttrici più apprezzate del mondo dello spettacolo nostrano, infatti, stando a quanto si evince da Money, sembra che Alessia Marcuzzi percepisca più di due milioni di euro l’anno.

Paolo Calabresi Marconi: Instagram e Facebook

Paolo Calabresi Marconi non sembra amare particolarmente i social. Non si trovano, infatti, account a suo nome, né su Instagram né su Facebook. Le uniche sue foto sono reperibili sui profili social della moglie Alessia Marcuzzi.