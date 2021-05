Nota attrice italiana, ex tronista di Uomini e Donne e compagna di Enrico Brignano, ecco quanto guadagna Flora Canto.

Flora Canto è senz’ombra di dubbio uno dei volti più apprezzati del mondo dello spettacolo nostrano. Nota attrice ed ex tronista di Uomini e Donne, è sentimentalmente legata da anni ad Enrico Brignano. Una carriera ricca di soddisfazioni, quella della Canto, e per questo motivo non stupisce che siano davvero in tanti ad essere curiosi di scoprire qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Flora Canto: chi è, altezza, carriera

Nome: Flora Canto

Altezza: 168 cm

Peso: 52 kg

Data di nascita: 12 Febbraio 1983

Luogo di nascita: Roma

Nata a Roma il 12 febbraio 1983, Flora Canto è alta 168 cm, pesa 52 kg ed è del segno zodiacale dell’Acquario. Dopo essersi diplomata al liceo linguistico, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo e della pubblicità. In passato è stata sentimentalmente legata a Filippo Bisciglia. Quest’ultimo, però, ha deciso di porre fine alla loro relazione durante la sua esperienza nella casa del Grande Fratello, per via di un flirt con un’altra concorrente.

Una vicenda che ha destato l’interesse della cronaca rosa nostrana, con la Canto che ha inseguito deciso di partecipare a Uomini e Donne in veste di tronista. Nel 2008 inizia a muovere i primi passi come attrice, recitando nel film Vieni Avanti Cretino, con Lino Banfi. Studia quindi canto, doppiaggio e recitazione, riuscendo in questo modo a prendere parti a diversi spettacoli teatrali, ma anche alcuni film, come ad esempio La coppia di campioni e Di tutti i colori.

Ha recitato in una puntata di Don Matteo, e ricoperto il ruolo di conduttrice per Fast and Furios su La7, ma anche Telethon Rai Uno e Oscar dei porti. Scelta per prestare il suo volto a campagne pubblicitarie di brand molto famosi, nel 2019 ha partecipato, come concorrente, a Tale e Quale show. Nel 2020 ha vestito i panni di inviata, assieme ad Aurora Ramazzotti, del programma Ogni Mattina, mentre nel 2021 la ritroviamo, al fianco del compagno Enrico Brignano, nella trasmissione dal titolo Un’ora solo vi vorrei.

LEGGI ANCHE >>> Ambra Angiolini, quanto guadagna l’ex ragazza di Non è la Rai

Flora Canto: vita privata, ex, compagno, figli

Particolarmente riservata, della vita privata di Flora Canto si sa davvero ben poco. Qualche anno fa è finita al centro dell’attenzione del gossip nostrano per via della fine della sua relazione con Filippo Bisciglia. Quest’ultimo, infatti, aveva deciso di interrompere la loro storia d’amore per via di un flirt con un’altra concorrente nel corso della sua esperienza nella casa del Grande Fratello. In seguito la Canto ha deciso di partecipare, come tronista, a Uomini e Donne. La scelta è quindi ricaduta su Francesco Pozzessere, con i due che si sono lasciati nel 2009.

Nel 2013 l’attrice ritrova la felicità al fianco di Enrico Brignano. Dalla loro storia d’amore è nata nel 2017 la loro prima figlia, Martina. Nel febbraio del 2021, inoltre, la coppia ha annunciato di essere in attesa del secondo figlio, che nascerà a luglio. A dare la lieta notizia la stessa attrice, che su Instagram, lo scorso 22 febbraio, ha scritto: “In questo periodo storico così difficile avevamo voglia di belle notizie e di regalarci un qualcosa che migliorasse la vita a noi e a Martina…Ed è così che ti abbiamo cercato, voluto e desiderato tanto. Siamo qui che ti aspettiamo a braccia aperte. Il nostro piccolo secondo miracolo di vita“.

Flora Canto: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Flora Canto. Vista la sua carriera, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti. A proposito di guadagni, la stessa attrice, attraverso un post su Instagram, pubblicato lo scorso 5 febbraio, ha manifestato il proprio dissenso in merito agli stipendi da capogiro percepiti da alcuni calciatori.

A corredo di due screenshot di un articolo uscito sulla Gazzetta dello Sport, riguardante le cifre da urlo del contratto di Messi con il Barcellona, infatti, Flora Canto ha commentato: “555 MILIONI di Euro.. ad un’unica persona.. Magari sarò criticata ma io temo che il Calcio ci stia realmente sfuggendo di mano, c’è un limite a tutto e credo che quel limite l’abbiamo oltrepassato da tempo“.

Parole che non sono passate di certo inosservate, con molti che hanno dato ragione alla showgirl. Allo stesso tempo c’è anche chi le ha scritto di non lamentarsi, vista la sua posizione economica. Commenti a cui l’artista ha risposto scrivendo: “Ti garantisco che nessun artista sfiora neanche lontanamente quella cifra“.

Per quanto riguarda i compensi del compagno, Enrico Brignano, anche in questo caso non sono note notizie certe in merito al suo patrimonio. In tal senso, comunque, interesserà sapere che, stando ad alcune indiscrezioni, sembra che grazie allo spettacolo Evolushow 2.0 sia riuscito a raccogliere, in 101 esibizioni, ben 6 milioni e mezzo di euro, attirando l’interesse di circa 150 mila spettatori.

LEGGI ANCHE >>> Rocio Munoz Morales, quanto guadagna l’attrice compagna di Raoul Bova

Flora Canto: Instagram

Molto seguita sui social, dove vanta tantissimi follower, Flora Canto ha un account su Instagram, attraverso il quale condivide spesso foto e video della sua vita sia privata che professionale.