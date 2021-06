Nota giornalista, autrice e conduttrice televisiva italiana, ecco quanto guadagna Serena Bortone. Svelate le cifre che non ti aspetti.

Tra le giornaliste e conduttrici più apprezzate e conosciute del mondo dello spettacolo nostrano, Serena Bortone continua a tenere compagnia al pubblico a casa grazie alla conduzione del programma Oggi è un altro giorno. Volto amatissimo della Rai, non stupisce che siano in molti ad essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Serena Bortone: chi è, altezza, carriera

Nome: Serena Bortone

Altezza: 170 cm

Peso: 63 kg

Data di nascita: 8 settembre 1970

Luogo di nascita: Roma

Nata a Roma l’8 settembre 1970, Serena Bortone è alta 170 cm, pesa 63 kg ed è del segno zodiacale della Vergine. Ha iniziato a lavorare, nel 1989, presso la redazione del programma di Mino Damato Alla ricerca dell’arca. Ha quindi lavorato presso altre trasmissioni come Avanzi di Serena Dandini e Ultimo minuto.

Nel 1994 debutta nel programma di inchieste a difesa dei cittadini e dei consumatori Mi manda Lubrano. Ha quindi iniziato a lavorare per Angelo Guglielmi, per poi ricoprire il ruolo di caporedattrice, inviata, autrice e conduttrice per diversi programmi, tra cui si annoverano Ultimo Minuto, Mi manda Raitre e Tatami.

Autrice dello speciale di Rai 3 Dodicesimo Presidente, condotto da Federica Sciarelli, nel 2016 scrive e conduce Tutti Salvi per Amore. Dal 2017 al 2020, invece, è al timone di Agorà su Rai Tre. A partire da settembre 2020, invece, è alla conduzione di Oggi è un Altro Giorno su Rai Uno.

Serena Bortone: vita privata, marito, figli

Particolarmente riservata, della vita privata di Serena Bortone si sa davvero ben poco. A tal proposito la stessa giornalista, in un’intervista rilasciata al periodico Mio ha dichiarato: “Non sono mai stata sposata, mai avuto figli. Il matrimonio non fa per me, sono molto indipendente. Quanto all’amore, sono sempre innamorata. In questo momento posso dire di non avere un amore in particolare, ma non escludo che arrivi”.

Serena Bortone: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino i guadagni e il patrimonio della nota giornalista. Vista la sua carriera, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti. A tal proposito interesserà sapere che, stando ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, sembra che la Bortone percepisca circa 300 mila euro l’anno. Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono disponibili informazioni certe in merito.

Serena Bortone: Instagram e Facebook

Tra le conduttrici più apprezzate del piccolo schermo, Serena Bortone è molto seguita anche sui social, in particolar modo su Instagram e Facebook dove condivide spesso scatti e video con i suoi tanti follower.