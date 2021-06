Numeri da record per Shaila e Mikaela che dicono addio dopo ben quattro anni al bancone di Striscia la Notizia.

Striscia la Notizia è noto per la sua capacità di mettere in guardia i telespettatori in merito a vicende poco chiare, che potrebbero portare a dover fare i conti con conseguenze poco gradite. Ne sono un chiaro esempio i vari servizi di denuncia, come il caso di un utente che ha raccontato al programma di come l’Agenzia delle Entrate continui “a prelevare i soldi dovuti sulla base della rateizzazione del debito“.

Allo stesso tempo a destare particolare interesse sono i vari protagonisti del tg satirico, tra cui le veline del programma, che da sempre allietano i telespettatori con i loro stacchetti. Tante le ragazze che hanno ballato sul bancone di Striscia nel corso degli anni, come Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva che hanno di recente detto addio, segnando un record unico nella storia di Striscia. Ecco di cosa si tratta.

Striscia la Notizia record battuto, ma Shaila e Mikaela dicono addio: 903 puntate in quattro edizioni

Il 12 giugno 2021 Shaila e Mikaela hanno detto addio a Striscia la Notizia, riuscendo a lasciare il segno nella storia del programma. Si tratta, infatti, delle veline più longeve della storia del tg satirico, con all’attivo ben 903 puntate in quattro edizioni. Un traguardo importante, con la coppia di veline che è riuscita così a superare quella formata da Federica Nargi e Costanza Caracciolo, che hanno totalizzato 885 puntate. Al terzo posto di questa speciale classifica, invece, si piazzano Ludovica Frasca e Irene Cioni con 866 puntate.

Ma non solo Shaila e Mikaela sono le uniche Veline nella storia del programma ad aver condotto Paperissima Sprint in coppia pur continuando ad essere le veline in carica. Come si evince dal sito del programma, inoltre, sono state le prime a essere trasformate in avatar 3D, oltre ad essere moltiplicate in 12 Veline che hanno danzato contemporaneamente.

Da non dimenticare, poi, che sono state le uniche ad aver cantato con la propria voce nel corso di uno stacchetto. Traguardi importanti, quelli raggiunti dalle due veline, che continueranno sicuramente a tenere compagnia al pubblico a casa, seppur non ballando più sul bancone di Striscia la notizia.

“Quest’estate andiamo avanti a studiare ballo, recitazione e dizione“, hanno fatto sapere Shaila e Mikaela nel corso di un’intervista doppia a Libero. Per poi aggiungere: “Al momento comunque un reality non è nei nostri piani. Poi, in futuro, mai dire mai“.