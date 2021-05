Scopriamo chi è e guanto guadagna Shaila Gatta, celebre velina del Tg satirico Striscia la Notizia insieme a Mikaela Neaze Silva

Shaila Gatta uno dei volti della televisione contemporanea. Con grinta e abnegazione è riuscita a farsi largo nel mondo dello spettacolo entrando dalla porta principale. Il bancone di Striscia la Notizia l’ha consacrata, ma la sua carriera è caratterizzata anche da altri lavori. Cerchiamo di conoscerla meglio analizzando gli aspetti principali della sua vita e dei suoi lauti guadagni.

Shaila Gatta: chi è, età, altezza, peso, origini, fidanzato

Nome: Shaila Gatta

Altezza: 170 cm

Peso: 55 Kg

Data di nascita: 6 agosto 1996

Luogo di nascita: Aversa (Caserta)

Shaila Gatta è nata ad Aversa in provincia di Caserta il 6 agosto 1996 sotto il segno del Leone. Vanta un’altezza di 170 cm a fronte di un peso di 55 Kg. Ha però vissuto la sua infanzia e la sua adolescenza a Napoli, dove ha frequentato anche il liceo linguistico senza conseguire il diploma. La sua passione per il ballo nasce all’età di 10 anni, motivo per cui al compimento del 16esimo anno di età si è trasferita a Roma per proseguire gli studi di danza moderna.

Nel 2017 ha passato un periodo a Los Angeles per affinare la sua tecnica da danzatrice. In generale l’attività fisica è sempre stata una sua prerogativa, basti pensare che da piccola ha praticato karate e ginnastica artistica. Per quanto concerne la sua vita privata, dal 2019 è felicemente fidanzata con Leonardo Blanchard ex calciatore di Frosinone e Brescia.

Shaila Gatta: quanto guadagna, patrimonio

Sui suoi guadagni non esistono fonti certe, ma secondo indiscrezioni provenienti dall’ambiente sembra che per ogni serata a Striscia La Notizia guadagni 200 euro. Rapportato ad un mese intero il suo stipendio mensile è di 4000 euro. Grazie alle apparizioni in altre trasmissioni arriva tranquillamente a 5000 euro senza considerare eventuali proventi derivanti da set fotografici, sponsor e apparizioni cinematografiche.

Ma non è tutto. Tra i format di Antonio Ricci c’è anche Paperissima Sprint a cui da sempre prendono parte le veline in carica. Insomma, dei guadagni niente male che possono garantirle un’esistenza decisamente importante.

Shaila Gatta: Carriera, Amici, Striscia la Notizia

Il suo esordio televisivo risale al 2015 quando tentò la fortuna ad Amici ad appena 18 anni. Successivamente ha fatto parte del corpo di ballo di altri due celebri programmi televisivi ovvero Tale e quale show e Ciao Darwin. Nel 2017 è stata scelta come velina mora del noto Tg satirico Striscia la Notizia insieme alla “bionda” Mikaela Neaze Silva. Il suo approdo nel programma di Antonio Ricci ha segnato una sorta di svolta visto che si tratta di una velina totalmente diverse rispetto a quelle del passato: corpo piccolo e fisico scolpito a differenza di alcune sue predecessore.

Shaila Gatta: Instagram, Facebook

Visto il suo lavoro è ovviamente molto propensa all’utilizzo dei social network in particolar modo di Instagram dove vanta 754mila followers e oltre 2300 post pubblicati. Immagini e video di lavoro, svago, momenti in famiglia e con il suo fidanzato. Presente ma meno attiva su Facebook dove vanta una pagina personale con 370mila seguaci. In questo caso non si lascia andare molto a scatti inerenti la sua vita privata, bensì più a livello lavorativo.