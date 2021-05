Shaila e Mikaela, le bellissime veline di Striscia: quanto guadagnano?

Vorreste sapere quanto guadagnano a puntata le veline di Striscia la Notizia, Shaila e Mikaela? Leggete qui.

Giovani e bellissime, le veline di Striscia la Notizia, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Una, napoletana, ma nata ad Aversa, 24 anni e l’altra, di origini afghane e angolane, nata a Mosca, 25 anni fa. La bella Shaila è appassionata di danza sin da bambina, ed a soli 16 anni andò a vivere a Roma per perfezionarsi, diventando poi ballerina professionista. Mikaela invece, è sia ballerina che modella.

Quella delle veline, generalmente una bionda ed una mora, è una figura cult del famosissimo programma satirico di Canale 5, sin dai suoi esordi, risalenti agli anni ’80. Tante, sono le predecessore di Shaila e Mikaela, che lanciandosi con Striscia, hanno avuto poi una carriera brillante. Per citarne alcune, Melissa Satta, Costanza Caracciolo, Federica Nargi, Giorgia Palmas, ed ancora, Elisabetta Canalis, Roberta Lanfranchi, Alessia Mancini e Maddalena Corvaglia. Ma quanto guadagna una velina?

Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, il loro cachet

Per essere veline della trasmissione innanzitutto, le due ragazze non hanno avuto bisogno soltanto di un’innata bellezza, che certo, non si discute. Vengono messe alla prova, chi osserva deve capire anche se le due “bucano lo schermo” e soprattutto, visto che devono portare a termine numerosi stacchetti, devono saper ballare a buoni livelli. Per quanto riguarda sapere quanto guadagnano, le indiscrezioni parlano di 200 euro a puntata. Quindi, per cinque puntate settimanali, parliamo di 1000 euro a settimana, per questo, 4000 al mese.

Ma non termina tutto lì, bisogna calcolare anche le ospitate fuori dal programma, che aumentano il totale mensile, facendolo arrivare anche a 5000 euro circa. Inoltre, oltre ai vari tipi di trasmissione, le veline possono essere invitate a far parte di set fotografici, diventare sponsor di prodotti, soprattutto oggi, in epoca social, ed ancora partecipare a pellicole cinematografiche.

In più, c’è un prodotto da anni legato a Striscia la Notizia, sempre figlio di Antonio Ricci. Paperissima Sprint, cui già partecipano anche le ultime veline, Shaila e Mikaela, appunto. Insomma, cinquemila ed anche più euro al mese, che però a quanto pare, non accontentano proprio tutte. Pochi anni fa l’ex velina, Costanza Caracciolo ammise: “Non ci coprono d’oro. Io con quello che guadagnavo pagavo l’affitto di casa, uscivo qualche volta a cena e mettevo via qualcosa”.