PosteMobile, l’offerta per chi diventa cliente della compagnia è convenientissima, tutto ad un costo inferiore ai 5 euro

Ci sono ancora pochissimi giorni per attivare l’offerta di Poste Mobile, intitolata Creami Wow 30GB, con un prezzo straordinario per i nuovi clienti. Per chi opera la portabilità, anche la Tim però ha messo in gioco una carta importante.

Per accedere a quest’offerta, già in passato presentata dalla società telefonica, si può tranquillamente andare sul sito ufficiale dell’operatore, o farlo tramite un contatto telefonico con un consulente. La promozione, è presente nel sito ufficiale di Poste Mobile da ieri.

PosteMobile, tutti i dettagli dell’offerta

La compagnia telefonica di proprietà delle Poste Italiane, non deve rispondere solo a Tim. Anche Iliad ha preparato un’offerta super, ed allora c’è da mettersi al passo. E con Creami Wow 30GB, avremo minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati, 30 Giga di traffico internet, a soli 4,99 euro al mese. L’offerta, presenta anche al suo interno, sia i servizi Ti cerco e Richiama ora, che hotspot.



Da ricordare però che per comprare la nuova SIM, saranno necessari 20 euro ed anche che quando si aderisce all’offerta, automaticamente si attiva il piano tariffario Creami Next1, sempre a 4,99 al mese in promo. Esso, include, chiamate ed SMS illimitati e 10 Giga di traffico dati.

Importante sapere anche che Creami WOW 30GB non prevede: scatti alla risposta, ma una tariffazione al secondo sulle chiamate in uscita e sui Kb effetivamente consumati per la linea internet. Da sapere anche che quest’offerta funziona tramite il complesso meccanismo dei Credit. Ogni Credit, viene scalato ogni volta che vengono raggiunti o un minuto di traffico, o un SMS inviato, oppure un MB di navigazione.