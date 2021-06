Scopri le nuove offerte del mese di giugno, che riguardano Tim: l’offerta Tim Wonder rischia di sbaragliare la concorrenza

L’estate è alle porte, lasceremo i vecchi e comodi Wifi di casa per raggiungere qualche bel posto di vacanza da cui rilassarci ed usare tanti Giga. Per questo, quasi tutte le case di telefonia mobile, hanno ormai fatto uscire le loro offerte.

Abbiamo conosciuto quelle di Kena Mobile, ora esce allo scoperto Tim. Soprattutto, offerte per chi si affilia per la prima volta a Tim, con le nuovissime promozioni Tim Wonder a farla da padrone. Prezzi molto convenienti.

Le nuove imperdibili offerte Tim

Quanto meno così, la Tim potrà rispondere alle ottime offerte di Iliad, probabilmente il concorrente più insidioso del momento, per le compagnie telefoniche. Le tariffe del mese, sono pensate soprattutto per chi opera la propria portabilità da un altro provider. La Wonder però di contro, non sarà attivabile da chi ha già offerte con l’azienda italiana.

Ed ecco cosa offre la nuovissima Tim Wonder: chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS verso tutte le compagnie ed anche 70 Giga per navigare in internet. Il costo di questa operazione è di 9,99 con scadenza a trenta giorni.

La seconda opzione invece, con chiamate senza limiti, SMS senza limiti e 50 Giga per poter navigare in internet, riguarda comunque lo stesso prezzo. Sempre 9,99 euro con scadenza a trenta giorni. Per tutti coloro che effettuano il passaggio, Tim offre anche sei mesi di prezzi bloccati. Tim Wonder per ora è possibile da ricevere solo se ci si reca in un negozio Tim fisico e al momento risulta già attivabile.