Tablet, iPad, computer: Media Communications dispone offerte da non perdere per la fruizione del Bonus Pc da 500 euro.

Non solo pc e internet. La Media Communications mette in vetrina offerte importanti, conformi anche al Bonus che riguarda l’acquisto di un personal computer e che mette a disposizione 500 euro. Il Bonus Pc, introdotto per sostenere le famiglie con almeno un componente in età da superiori o studente universitario, per affrontare gli studi attraverso dispositivi tecnologici. L’accesso al bonus è consentito alle famiglie con reddito Isee inferiore a 20 mila euro. L’offerta prevede una connessione ultraveloce e l’acquisto di un tablet o di un pc.

Media Communications si unisce al coro, disponendo alcune interessanti offerte per l’acquisto dei dispositivi in questione, in modo conforme al Bonus Pc. Fra queste, di particolare rilievo è la cosiddetta Bul Easy, ovvero sconto per 400 euro sulla banda ultra larga (ovviamente di MC) e uno di 100 per l’acquisto dei dispositivi. Il contributo iniziale del voucher sarà di 49 euro. Dopodiché non verrà inserito alcun costo per i prossimi dodici mesi. Nessun costo di disattivazione: il servizio cesserà in automatico dopo un anno.

Media Communications, Bonus Pc e non solo: la carica dei voucher

La versione Bul Easy Plus, prevedrà un voucher da 359,40 euro di sconto sulla connettività e uno di 140,60 per l’acquisto di un tablet Blackview Tab8 64 GB 4G Wi-Fi. Contributo d’attivazione a 99 euro e, anche qui, zero costi mensili per un anno, così come per la disattivazione. Altro giro, altro voucher: Bul Galaxy Tab. E qui lo sconto sarà di 200 euro per la banda ultra larga, mentre per un tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64 GB Wi-Fi si potrà beneficiare di una decurtazione di 300 euro. Contributo iniziale di 99 euro (in origine 139) e costo mensile 19,95 per 12 mesi.

Media Communications offrirà anche un voucher Bul iPad Air 4, con sconto di 200 euro per la connettività e altri 300 per acquistare l’ iPad Air 4 64 GB Wi-Fi. Il subentro delle spese iniziali comincia a salire: 249 euro e 29,95 al mese per 24 mesi. Verrà tuttavia inserita nel costo l’attivazione del servizio. Inoltre, saranno previste chiamate e rateizzazione del costo del tablet che non verrà coperta dallo sconto del voucher. Offerta simile per il BUL PC Easy. Qui lo sconto sarà pari a 200 euro sulla connettività e a 300 per un PC Teclast F7 Plus o Chuwi LapBook Pro, oltre che per una fotocamera accessoria HD con risoluzione di 8 megapixel. Contributo iniziale a 99 euro, 19,95 al mese per un anno. Anche qui, incluso modem, wi-fi e attivazione del servizio.