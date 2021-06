Ottime notizie per coloro che desiderano fare degli ottimi acquisti tecnologi. Unieuro, infatti, propone dei prezzi da urlo, offrendo allo stesso tempo dei regali speciali. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo di quali si tratta.

L’ultimo anno è stato segnato dall’impatto del Covid, che ci ha portato a cambiare molte nostre abitudini. Basti pensare al distanziamento sociale, ma anche all’utilizzo della mascherina e alle varie limitazioni negli spostamenti. Sempre più lavoratori si ritrovano alle prese con lo smart working, mentre molti studenti hanno dovuto fare i conti con una scuola diversa dal solito, per via della didattica a distanza. Un nuovo modo di interagire, che porta a registrare un aumento sempre più massiccio dell’utilizzo dei vari strumenti tecnologici A partire dai computer, passando per gli smartphone, d’altronde, abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta.

Da non trascurare, poi, un altro aspetto, come quello della mobilità, che vede sempre più persone optare per l’utilizzo di monopattini elettrici o bici pieghevoli. Un modo diverso dal solito di vivere la città, che offre la possibilità di muoversi in modo facile e veloce. Tutti prodotti indubbiamente utili, ma che allo stesso tempo richiedono un esborso economico che finisce per incidere sul bilancio delle famiglie. Proprio per questo motivo sono in tanti ad essere alla ricerca di prezzi vantaggiosi, come quelli proposti da Unieuro, il cui ultimo volantino propone delle offerte da urlo, oltre che due regali particolarmente graditi. Ecco di quali si tratta.

Unieuro, occhio alle offerte: Woow Bike o Monopattino Elettrico in regalo

Unieuro ha di recente lanciato la promozione “Il regalo è WOOW!“, valida dal giorno 11 giugno 2021 al 24 giugno 2021. Sconti incredibili su vari tipi di prodotti, con la nota catena di elettronica di consumo che offre anche l’opportunità di ricevere in omaggio un monopattino elettrico oppure una bici pieghevole, acquistando uno dei prodotti selezionati sul volantino. Sfogliando il volantino di Unieuro, infatti, è possibile notare la presenza di alcuni prodotti contrassegnati dall’indicazione del regalo.

In particolare è possibile scegliere tra una bici WOOW Bike senza costi aggiuntivi, oppure il monopattino elettrico WOOW aggiungendo 59 euro alla spesa totale. Tanti i prodotti in sconto che offrono la possibilità di ottenere questi due incredibili regali. Tra le promozioni proposte, infatti, si annoverano quelle riguardanti varie Smart TV 4K HDR, tra cui quelli della nuova gamma Neo QLED Samsung, ma anche Sony, LG e Philips.

Disponibili anche smartphone a prezzi da urlo, come ad esempio l’iPhone 12 Pro Max a 1.349 euro oppure OPPO Find X3 Lite a 429,90 euro. Ovviamente questi sono solo alcuni dei prodotti di qualità, a prezzi da urlo, messi a disposizione da Unieuro. Non vi resta quindi che consultare le varie offerte Unieuro e scegliere il prodotto e il regalo più adatto alle vostre esigenze.