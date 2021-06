Bonus per lavoratori stagionali da 1.600 e 2.400 euro: quando arrivano i pagamenti? Le date dell’Inps arrivano

Che fine hanno fatto i bonus da 1.600 e 2.400 euro? In tanti attendono e forse finalmente, arrivano risposte. L’Inps ha già annunciato un’altra fumata bianca per i pagamenti, per lavoratori stagionali, intermittenti e di altri settori.

Quindi c’è qualcosa che si muove per il bonus da 2.400 euro ed a chi spetta in automatico l’assegno da 1.600 euro. Questi sono pensati all’interno del Decreto Sostegni bis, vediamo a chi spettano e quanto bisognerà aspettare.

Ecco le date Inps: quanto aspetteremo ancora?

Secondo quanto fatto emergere dall’Inps, l’iter per il bonus da 2.400 euro si è appena concluso, mentre per quello da 1.600 bisognerà aspettare ancora poco. Prima di andare a soffermarci su questi incentivi, vediamo anche quando la busta paga si gonfierà a luglio. Per quanto riguarda il bonus da 2.400, pare che ad inizio settimana prossima si sblocchi il tutto, mentre quello da 1.600 verrà poi rilasciato in automatico a chi ha ottenuto il primo.

Gli altri invece dovranno aspettare che lo stesso Istituto dia di nuovo la possibilità di domanda. Questo avverrà nei prossimi giorni sullo stesso sito Inps. Ed allora, cerchiamo di capire anche a chi spetteranno gli incentivi di cui stiamo parlando.

Premesso che come già detto e ribadito, il bonus di 1.600 euro è conseguenziale a quello di 2.400, ecco le categorie interessate. Potranno richiedere questo tipo di indennità, i lavoratori stagionali e del turismo, e degli stabilimenti termali. Poi, dipendenti stagionali dei settori diversi da quelli di cui prima, lavoratori intermittenti, occasionali, incaricati alle vendite a domicilio e dello spettacolo. Ne hanno diritto anche i lavoratori di turismo e stabilimenti termali che siano a tempo determinato.