Il settore del turismo ha bisogno di una bella scossa: ecco l’iniziativa che ci fa andare in vacanza a 2 euro al giorno

In Campania c’è una cittadina dove puoi comprare una casa ad un euro, ma ce n’è anche uno dove puoi andare in vacanza con 2. Si tratta del delizioso San Mauro La Bruca, situato nella splendida cornice del Cilento.

Il borgo ha lanciato l’iniziativa “Vacanze a 2 euro”, per promuovere il ritorno del turismo, dopo più di un anno di crisi a livello planetario, soprattutto per settori come questo. Ora che le persone sono tornate a spostarsi, perché non approfittare di un’iniziativa del genere?

Leggi anche>>> Case a 1 euro, paese della Basilicata aderisce all’iniziativa: i dettagli

Come andare in vacanza e spendere 2 euro

L’iniziativa della cittadina salernitana, vale dal 26 giugno al 2 ottobre, ed è atta anche a ripopolare il paesino. Il massimo consentito è di 7 pernottamenti a persona e si possono consumare in una delle sei camere doppie di un edificio di proprietà del Comune. La struttura la si trova nel bel mezzo della piazza centrale del paese. Possono prenotare solo maggiorenni che non abitino in Campania e non abbiano parenti residenti a San Mauro La Bruca.

Un’iniziativa questa, molto simile a quella attuata dalla Repubblica di San Marino dove si resta in struttura tre notti, pagandone una. L’offerta della cittadina campana, resta libera fino a disponibilità delle camere. La precedenza, viene data ai clienti che scelgono di restare per tutte le sette notti disponibili.

Leggi anche>>> Bonus Vacanze 2021, la svolta: preparate le valigie, si parte!

Cosa troveremo nelle meravigliose baie del Cilento e nello specifico, a San Mauro La Bruca, posticino con meno di 1000 abitanti? Nelle vicinanze, troveremo Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, e cittadine dalla forte attrattiva turistica come, Pisciotta, Marina di Camerota, Palinuro e Centola. Tutte, tra l’altro, bandiera blu del 2021.