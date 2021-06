Un regalo di compleanno speciale, per gli 11 anni del figlio dell’imprenditore, Pier Silvio Berlusconi: vediamo in cosa consiste

Ognuno ha i propri bei ricordi legati a dei regali in particolare ricevuti durante la vita, spesso, da piccoli. Non contano dimensioni o costo del regalo, ma quel qualcosa di speciale che ha lasciato in noi. Magari è un oggetto che conserviamo ancora in casa.

E difficilmente invece potrà conservarlo tra le mura domestiche, il figlio di Pier Silvio Berlusconi, che un presente a dir poco speciale, lo ha ricevuto per il suo compleanno. Ma d’altra parte, basta leggere il patrimonio del numero uno di Mediaset, per immaginare cosa possa permettersi per i suoi figli.

Cosa ha ricevuto il figlio di Pier Silvio Berlusconi in regalo

Lorenzo Mattia, primo figlio della coppia composta da Pier Silvio Berlusconi e la conduttrice, Silvia Toffanin, ha compiuto da poco, 11 anni. Ed ha ricevuto come regalo, una bella barca. E pensare che nonno Silvio, per rinnovare una delle sue case ha chiesto un prestito di 80 milioni.

Però ora non facciamoci strane idee, non intendiamo un’enorme imbarcazione. Il piccolo Lorenzo Mattia ha semplicemente ricevuto una barca a remi in legno, abbastanza grande da ospitare lui, la sorellina ed i genitori. Dalle foto che girano sul web, sembrerebbe che sia stata battezzata col nome di “San Lorenzo”. La deliziosa imbarcazione riporta i colori della bandiera italiana, prevalente verde, finiture rosse ed interno bianco.

Le foto, sono state pubblicate dal settimanale Chi, con il consenso della famiglia. Per poterle scattare infatti, bisognava recarsi nella caletta della casa di famiglia a Portofino, che ospiterà la barchetta. Per la precisione, si tratta di una lancia ligure di circa 50 anni, restaurata. Il primo giro, come si nota dagli scatti, è stato fatto dal piccolo Lorenzo Mattia, con la sorellina Sofia Valentina e papà Pier Silvio.