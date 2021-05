Questo è il secondo prestito di 80 milioni ottenuti da Silvio Berlusconi e dalla sua Idra Immobiliare, per ristrutturare le ville

Un prestito di 80 milioni: è quanto avrebbe chiesto l’ex Premier, Silvio Berlusconi per risistemare alcune delle ville di sua proprietà. Così se i dieci milioni stanziati per pagare i tamponi alle squadre di Serie A, vi erano sembrati eccessivi, ora avrete qualcos’altro su cui riflettere.

Dare una rassettata e riaggiustare qualche villa non è solo un capriccio, anzi, qualcuno degli appartamenti del cavaliere potrebbero poi trovare più facilmente, acquirenti, una volta rimesso a nuovo ed allora perché no. Tanto i soldi, l’ex presidente del Milan, non li mette di tasca sua.

Leggi anche>>> Perché la Ferrari vince il premio come miglior datore di lavoro 2021

Come ha ottenuto 80 milioni, Silvio Berlusconi

Non è bastato alzare una cornetta e dire che bisognava fare dei lavori in casa, non funziona proprio così. In pratica, Idra Immobiliare, società che possiede la proprietà formale delle residenze di Berlusconi in Sardegna, Arcore e Macherio, ha chiesto un prestito obbligazionario da 80 milioni di euro, dopo il primo prestito di pari cifra, già chiesto ed ottenuto nel 2018.

E poi ci sarà il nuovo prestito, con durata di sei anni e quindi scadenza nel 2027, con tasso fisso nominale annuo del 2,70%, e come è stato già deciso, che sarà pagato tutto in soluzione unica, prima della data di scadenza. Se c’è la possibilità di ottenere un prestito legalmente, non c’è nulla di male, piuttosto fa storcere il naso se si conosce ad esempio, il guadagno di una delle persone più vicine all’ex premier, la deputata, Marta Fascina.

Leggi anche>>> Dogecoin, la rendita clamorosa della criptovaluta nata per scherzo

Come garanzia per il prestito di sei anni, l’ipoteca di secondo grado a carico di tutto il complesso immobiliare di villa Certosa, situata a Porto Rotondo, in Sardegna. Con gli ottanta milioni riottenuti, il cavaliere ora dà una nuova sistemata alle proprie ville, ristrutturazione che avviene con cadenza annuale, per renderle più appetibili sul mercato. Il progetto Idra Immobiliare però non si ferma. Infatti Berlusconi non ha intenzione solo di vendere, ma qualora fiutasse l’affare giusto, anche di acquistare nuovi appartamenti per poi farli diventare parte dei suoi investimenti.