Deputata e fidanzata di Silvio Berlusconi, ecco quanto guadagna Marta Fascina. Si tratta di cifre da capogiro.

Finita al centro dell’attenzione della cronaca rosa per via della sua relazione con Silvio Berlusconi, Marta Fascina ricopre attualmente il ruolo di Deputato della Repubblica Italiana. Iscritta nelle liste di Forza Italia, sono in molti ad essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Marta Fascina: chi è, carriera

Nome: Marta Antonia Fascina

Data di nascita: 9 gennaio 1990

Luogo di nascita: Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria)

Nata a Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) il 9 gennaio 1990, Marta Antonia Fascina è del segno zodiacale del Capricorno. Ha trascorso la sua infanzia e adolescenza a Portici, in provincia di Napoli, dove si è trasferita con la sua famiglia. Una volta concluso il suo percorso di studi superiori, la Fascina decide di trasferirsi a Roma, dove consegue la laurea in Lettere e Filosofia presso La Sapienza di Roma.

Appena conseguita la laurea, inizia a collaborare con svariate testate giornalistiche, fino ad arrivare a ricoprire il ruolo di press officer and public relation specialist per la società di calcio AC Milan. Proprio per via del suo lavoro si trasferisce a Milano, per poi muovere i primi passi nel mondo della politica, iscrivendosi nel 2018 nelle liste di Forza Italia. Viene quindi eletta come Deputata nella circoscrizione Campania 1. Al momento, ricordiamo, la Fascina è Deputato della Repubblica Italiana, ma anche Segretario della IV Commissione Difesa e Responsabile Sicurezza Gruppo Forza Italia.

Marta Fascina: vita privata, compagno, figli

Particolarmente riservata, della vita privata di Marta Fascina si sa davvero ben poco. Non sono, ad esempio, disponibili informazioni in merito a sue relazioni passate. La deputata, comunque, è finita al centro dell’attenzione per via della sua relazione con il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, sembrerebbe che l’ex presidente del Consiglio abbia lasciato la sua ex Francesca Pascale proprio per lei.

Marta Fascina: quanto guadagna e patrimonio

Per sapere quanto guadagna Marta Fascina, interesserà sapere che in genere un deputato percepisce come stipendio un’indennità netta pari a 5.346,54 euro al mese. A questi vanno ad aggiungersi una diaria di 3.503,11 euro e un rimborso per spese di mandato pari a 3.690 euro. Entrando nei dettagli, nell’ultima dichiarazione dei redditi del 2020, con riferimento al 2019, la deputata di Forza Italia ha dichiarato, così come si evince dal sito della Camera, un reddito imponibile pari a 101.811 euro.

Marta Fascina: Instagram

Particolarmente riservata, Marta Fascina ha un profilo Instagram attraverso il quale condivide prevalentemente scatti inerenti la sua attività politica.