La ricchezza della Regina Elisabetta e della Royal Family è immensa ma a quanto ammonta il reale guadagno e come si accumula?

La Regina Elisabetta e i membri della famiglia reale appartengono al casato dei Windsor il cui patrimonio ammonta a circa 28 miliardi di dollari. Una ricchezza immensa che anno dopo anno continua ad accumularsi e che consente alla Regina, ai principi eredi, alle duchesse e figli uno stile di vita che definire agiato è altamente riduttivo. Prestigio e ricchezza, dunque, crescono contemporaneamente ma come si articola l’ingente patrimonio dei Windsor?

La ricchezza dei reali di Inghilterra: terre, gioielli e palazzi

La maggior parte della ricchezza del casato dei Windsor, reali di Regno Unito, Gran Bretagna e Irlanda del Nord, deriva dal possesso di terre, gioielli, palazzi e investimenti che sono stati ereditati nel tempo. Il patrimonio si suddivide tra Buckingham Palace (valore 4,9 miliardi di dollari), Crown Estate (i Beni della Corona che ammontano a 19,5 miliardi), il Ducato di Cornovaglia (1,3 miliardi) Kensington Palace (630 milioni di dollari), il Ducato di Lancaster (748 milioni), Crown Estate Scotland (592 milioni) e i beni personali della Regina (500 milioni circa).

Occorre aggiungere, poi, tutti i proventi derivanti dalla Sovvenzione Sovrana a carico dei cittadini britannici emessa dal Ministero del tesoro.

Guadagno netto della Regina Elisabetta

Il guadagno netto personale della Regina Elisabetta ammonta a circa 550 milioni di sterline con un patrimonio immobiliare che include Buckingham Palace, il Castello di Balmoral e Sandringham Home (ultime due proprietà donate dal padre Re Giorgio IV dal valore di 200 milioni di dollari).

Buckingham Palace non appartiene solo alla Regina ma Sua Maestà trattiene il 15% degli introiti della Sovvenzione Sovrana come stipendio, al pari degli altri beni della Corona. In più occorre aggiungere il compenso annuale previsto dal possesso del Ducato di Lancaster. Oltre ai beni di proprietà, il guadagno della Regine viene incrementato da altre entrate.

Come si alimenta il guadagno della Regina

La Regina Elisabetta dal 2012 ottiene guadagni attraverso il Sovereign grant, un finanziamento alla Corona derivante dai Fondi Pubblici. Una stima approssimativa indica un guadagno di 96 milioni di euro per la Corona che servono per pagare gli stipendi del personale, i viaggi, la manutenzione delle proprietà. Tutto ciò che non viene speso si accumula in un fondo di riserva, diverso da quello che noi comuni mortali immaginiamo come un maialino salvadanaio in porcellana.

Contribuiscono alle spese anche il Principe Carlo (e consorte) che dal Ducato di Cornovaglia ricava 30,8 milioni di euro all’anno, e i principi Harry e William. Il maggiore, William, ha un patrimonio di circa 40 milioni di sterline mentre il minore guadagna circa 62 mila sterline all’anno per il lavoro da pilota (forse donate in beneficienza) a cui si aggiunge l’eredità della madre di 13 milioni di sterline.