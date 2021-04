Tra gli esponenti della famiglia reale più amati, Kate Middleton ha una sosia che a quanto pare riesce a guadagnare delle cifre da capogiro.

La famiglia reale britannica è da sempre al centro dell’attenzione, per via soprattutto del fascino che questo mondo è in grado di suscitare. Tra protocolli da rispettare e segreti vari, d’altronde, sono tanti gli aneddoti emersi nel corso degli anni e che sono stati raccontati dai media a livello internazionale. Ne sono un chiaro esempio le indiscrezioni riguardanti il patrimonio della cosiddetta “The Firm”, che a quanto pare vale una vera e propria fortuna. Ma non solo, a destare particolare interesse sono i vari pettegolezzi riguardanti i membri della Royal Family.

Basti pensare alle voci riguardanti i presunti screzi tra William e Harry, oltre che aneddoti riguardanti ad esempio le abitudini della Regina Elisabetta. Tra gli esponenti più amati e conosciuti, inoltre, si annovera senz’ombra di dubbio Kate Middleton. Moglie del primogenito del principe Carlo, la duchessa di Cambridge è nota per il suo stile unico ed inconfondibile. Nonostante ciò, la Middleton ha una sosia che, in quanto tale, riuscirebbe a guadagnare delle cifre da capogiro. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme di chi si tratta.

Kate Middleton, quanto guadagna la sosia della duchessa: fino a 1.000 sterline al giorno

Si chiama Gabriella Munro è fino al 2016 ha vestito i panni di sosia di Kate Midddleton. Una somiglianza che non è passata di certo inosservata e che ha permesso alla controfigura della duchessa di Cambridge di riuscire a guadagnare fino a 1.000 sterline al giorno. A tal proposito, la stessa Munro, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a The Sun, ha raccontato come questa avventura sia iniziata per caso nel 2011. “Ho vissuto a Windsor, dove ho lavorato come designer e acquirente di mobili, e nei mesi precedenti al matrimonio di Kate e William, ad aprile, le persone mi fermavano per dirmi quanto le somigliavo“.

Spinta da sua mamma e sua nonna, quindi, ha inviato le sue foto a un’agenzia di stuntman, per poi essere assunta qualche mese dopo. “Le cose sono decollate davvero. La febbre di Kate era enorme. Lavoravo dalle nove alle cinque ore e facevo lavori simili di notte e nei fine settimana. Era estenuante, ma mi piaceva“, ha quindi affermato la controfigura di Kate Middleton. In qualità di sosia della moglie del principe William, Gabriella Munro ha iniziato a guadagnare tra 650 e 1.000 sterline al giorno. Ma non solo, ha anche avuto modo di prendere parte a vari incontri ed eventi. Ne sono un chiaro esempio la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra 2012 o alcune apparizioni a The Xtra Factor di ITV.

Emulare Kate Middleton, ha spiegato la Munro, “significava che dovevo stare al passo con il suo guardaroba e gli accessori“. Proprio per questo motivo, quando la duchessa era in dolce attesa, la sosia ha addirittura comprato una pancia in silicone da indossare agli eventi. Un’esperienza senz’ombra di dubbio incredibile, e soprattutto ben pagata, a cui Gabriella ha deciso di porre fine nel 2016. Grazie ai soldi guadagnati, infatti, ha deciso di comprare un appartamento a Londra e avviare tre attività. Ormai lontana dal mondo dei sosia della famiglia reale, “anche oggi, – ha fatto sapere la Munro, così come si evince da Forbes – a volte la gente mi ferma per strada per dirmi che assomiglio a Kate“.