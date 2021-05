L’eredità del principe Filippo fa discutere il paese. Anche il nipote ribelle tra i destinatari del lascito.

La sua morte, avvenuta poche settimane fa all’età di 99 anni ha commosso il paese. Ora l’eredità del principe Filippo è ormai cosa pubblica. 30 milioni di sterline il suo lascito, una cifra che trasformata in euro sfiora i 35 milioni. Un patrimonio niente male, insomma per il consorte della Regina Elisabetta. I sudditi amavano il suo stile, amavano quel modo garbato, mai sopra le righe di interpretare il suo ruolo, lui che era il marito della sovrana.

Il principe dii Edimburgo ha pensato proprio a tutti per il suo testamento, da quelli che in pratica erano suoi dipendenti, i sui personali servitori, in pratica, fino ad ogni componente della famiglia, compreso il principe Harry, figlio del principe Carlo e della principessa Diana, che ha sorpreso tutti con alcune posizione per niente morbide relative alla casa reale. L’eredità del principe Filippo, andrà, dunque, goduta da tutti, nessuno escluso, nemmeno in famiglia.

30 milioni di sterline e tante sorprese: il brigadiere, il paggio ed il cameriere

A sorprendere i sudditi, anche se non troppo, è stata la decisione del principe Filippo di distribuire una parte della sua cospicua eredità tra le persone che fino alla fine si sono prese cura di lui: “Il suo segretario privato, il brigadiere Archie Miller Bakewell, il suo paggio William Henderson e il cameriere Stephen Niedojadlo“, cosi come riportato da fonti molto vicine alla casa reale. Una suddivisione del patrimonio che che di certo farà discutere.

Cosi come ha fatto discutere la presenza tra i destinatari di parte del lascito del principe Filippo, del principe Harry. Il giovane nelle scorse settimane si era reso protagonista di attacchi ben precisi fatti alla casa reale, attacchi che oggi fanno della sua posizione quella di un vero e proprio esiliato.

Oggi, come anticipato, i sudditi si interrogano su quello che potrebbe succedere dopo le forti dichiarazioni proprio del principe Harry. Nel frattempo il giovane incasserà una parte consistente di eredità, da dividere con familiari e servitori di suoi nonno. Un atteggiamento, quello del principe Filippo, che di certo ha riempito i cuori dei suoi sudditi, facendo sperare che tutto sommato, quelle persone che vivono li a palazzo, quasi distaccati dalla comune realtà, non sono poi tanto diversi dalla gente comune, quando si tratta di prendere decisioni forti e decisive.