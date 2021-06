Portabilità, minuti, Sms e Giga, l’offerta di ho.Mobile è veramente vantaggiosa con tanti vantaggi per il cliente

Da oggi, 11 giugno fino al 30 di questo mese, chi vorrà, potrà accettare l’offerta imperdibile di ho. Mobile, con tanto di portabilità. Visto che in estate c’è chi si allontana da casa per le vacanze, le telefonie spesso, in questo periodo danno il meglio di sé. Una bella offerta è anche quella di Iliad che però potrebbe nascondere una brutta sorpresa.

Una tariffa mensile che non superi quota 6 euro e disponibilità per la portabilità, con Sms e minuti legati. C’è poi anche un’offerta per chi preferisce avere più Giga e con qualche euro in più (7,99) dà l’opportunità di ricevere 100GB.

Leggi anche>>> Iliad, clienti fuoriosi: ci pensa il Codacons

Portabilità, minuti, spedizione della SIM e tanto altro

Prima di spiegare nell’ordine cosa contiene questa nuova offerta, vi ricordiamo che sulla nostra pagina ve ne presentiamo diverse per quanto riguarda gli operatori telefonici e qui vi diamo quelle migliori di giugno. Ora, entriamo nel merito di cosa potrebbe darci ho.Mobile al prezzo di 5,99 euro.

Innanzitutto, 50GB sotto rete 4G con velocità sino a 30Mbps in download e upload, poi gli Sms e i minuti sono illimitati e la spedizione della Sim è gratuita. Sim, che costa 0,99 euro, 6 euro, da cui sarà scalato il rinnovo di 5,99 euro per la prima ricarica. All’interno poi, vari contenuti e la possibilità di usarli nell’UE. Qualora l’offerta dovesse risultare non conveniente, il cliente ha 30 giorni di tempo per rescindere il contratto richiedendo il rimborso.

Leggi anche>>> WindTre vs Iliad: scontro tra titani e a guadagnarci sono i clienti

Per la validità dell’offerta al prezzo di 5,99 euro, c’è bisogno di effettuare la portabilità entro 15 giorni dall’attivazione della Sim. Così non fosse, l’offerta invece viene rinnovata al prezzo di 12,99 euro al mese e inoltre tale offerta, è sottoscrivibile anche online.