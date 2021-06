Quali sono le migliori offerte telefoniche per cellulari del mese di giugno 2021? Scopriamo le tre più convenienti

C’è una cosa molto positiva nel mercato libero: che grazie alla competizione, tanti prodotti provano a far mercato con il miglior prezzo possibile. Così, succede anche per le compagnie telefoniche, e quelle che ci offrono chiamate e Giga per i nostri smartphone preparano offerte vantaggiose, ad ogni mese.

Per quanto riguarda infatti, il solo mese di giugno, ce ne sono alemeno tre che oseremmo classificare tra le vantaggiosissime. Ma intanto, potrebbe interessarvi anche come ottenere il Bonus Internet 2021 Tim, con tutti i vantaggi e le offerte.

Le migliori offerte telefoniche di giugno: non ve le perdete

Iniziamo da Very Mobile, compagnia di proprietà di WindTre. Ottime offerte sia per 50 Giga che per 100 Giga, con minuti ed Sms illimitati. Infatti, chi passa a questa compagnia, riceve 50 Giga a 5,99 euro al mese e 100 Giga a 6,99 euro al mese con attivazione gratuita. Invece, per attivare un nuovo numero il prezzo per i 50 Giga resta invariato e quello a 100 Giga sale di un euro. Ti Ho Cercato, RingMe e la modalità Hotspot sono gratis per tutte le offerte.

Prima di continuare, vi lasciamo anche le migliori offerte di questo periodo, di Italo Treno, così per chi volesse, si può anche tornare a viaggiare ai prezzi giusti. Ora torniamo alle offerte, con Kena Mobile, operatore MVNO di Tim, che elargisce offerte con Sms illimitati. Attivando un nuovo numero, potremmo richiedere o 50 Giga a 7,99 euro al mese, oppure 100 Giga a 9,99 euro. Per l’offerta di 50 Giga però, c’è da ricordare che la compagnia vi sottrarrà 4,99 in diverse occasioni, per l’attivazione della SIM.

Per concludere abbiamo poi Iliad. Gratuità per tutte le offerte di: modalità Hotspot, segreteria telefonica, Mi Richiami, Sms, con 9,99 euro una tantum per la SIM. Flash 120 è l’offerta valida fino a fine giugno, che permette all’abbonato con 9,99 euro al mese, 120 Gb di traffico dati nazionale, oltre a 6 Gb per il roaming nei Paesi dell’Unione Europea. Ci sono poi: Iliad Giga 80 con 5 Gb di traffico a 7,99 euro e Iliad Voce con soli 4,99 euro mensili e 40 Mb per l’Italia aggiunti a 40 Mb in UE.