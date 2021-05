Scopriamo quali sono le principali novità varate da Italo Treno per i suoi clienti. Sconti e possibilità di viaggiare con comodità e in tutta tranquillità

La mobilità sta iniziando a tornare a dei livelli piuttosto accettabili e ciò sta avendo un impatto positivo anche per le compagnie di trasporto. Italo Treno ad esempio che è da sempre molto propensa a venire in contro alle esigenze del cliente, ha deciso di varare delle nuove offerte.

Delle possibilità che hanno come obiettivo quello di incentivare le persone a spostarsi senza lasciarsi prendere dal timore di dover sborsare cifre piuttosto ingente. Negli scorsi mesi per effetto delle numerose restrizioni, viaggiare in treno non è stato poi così economico, motivo per cui qualcuno si è tirato indietro.

LEGGI ANCHE >>> Assunzioni in vista nel 2021: Italo Treno ricerca numerose figure

Le ultime offerte per viaggiare con Italo Treno

Andando nello specifico il piano previsto per il mese di maggio si chiama “offerte Carnet Smart Worker” con sconti oltre il 55%. Si tratta di una soluzione creata ad hoc per chi si ritrova a viaggiare di frequente, magari per motivi di lavoro o di studio.

Grazie a questa possibilità si potrà viaggiare in Prima classe o in ambiente Smart a prezzi accessibili. L’ideale per chi lavora in smart working e deve andare in ufficio solo in alcuni giorni della settimana o per gli studenti fuori sede, che magari in questo periodo cercano di tornare un po’ di più a casa.

Per quanto concerne i prezzi, un carnet di 10 viaggi in 30 giorni da Milano a Torino in ambiente smart costa 99 euro con sconto Flex del 67% e singolo coupon di 9,99 euro. Roma-Napoli invece comporta una spesa di 199 euro con sconto Flex del 55% e singolo coupon da 19,99 euro. Queste sono solo alcune delle possibilità, il ventaglio è decisamente ampio e sul portale di Italo è possibile consultare ad una ad una e trovare quella che soddisfi i propri bisogni.

LEGGI ANCHE >>> Trenitalia e la beffa dei rimborsi: il tuo ritardo? Lo decidono loro

La compagnia ha inoltre comunicato l’installazione di nuovi filtri Hepa che consentiranno di viaggiare con maggior sicurezza. Questi infatti garantiscono un sistema di aereazione che manterrà l’ambiente sempre sano. Il che visto la fase pandemica che stiamo attraversando non è di certo di poco conto.