Bonus internet e tutti i vantaggi del caso da scoprire. Come fare richiesta e cosa acquistare per sfruttarlo al meglio.

Parliamo di una iniziativa che in un momento di forte crisi va a sostenere le famiglie che non hanno la possibilità di provvedere all’istallazione di una linea internet che sia efficiente e funzionale e che non possa acquistare un pc o un tablet, magari per assicurare al meglio la condizione delle didattica a distanza, di cui sono protagoniste negli ultimi mesi le scuole. Condizione per la quale si necessita di una rete stabile e di uno strumento che sia efficace.

In questo senso c’è la possibilità, qualora si disponesse di un reddito rientrante tra i parametri prestabiliti, parliamo di soglia massima di 20mila euro, di richiedere il bonus internet 2021 Tim, con relative possibilità offerta. I requisiti, oltre al reddito, sono l’indisponibilità ad usufruire di un servizio di connessione sufficiente. Il bonus può scattare se si arriva ad un livello pari o inferiore a 30Mbit al secondo.

Come ottenere il Bonus Internet 2021 Tim: le diverse opzioni disponibili

Il bonus 500 internet, pc e tablet può essere cosi suddiviso, nella sua concezione. Un contributo da 200 euro utile per attivare in casa propria una connessione valida ed efficiente, ed un altro bonus da 300 euro per l’acquisto di pc e tablet. Il bonus in questione comparirà automaticamente in fattura Tim, con accrediti di 10 euro per 20 mesi. Nel caso in cui l’importo della spesa effettuata dall’utente, dovesse superare la soglia consentita dal bonus si procederà al saldo in contanti alla consegna dell’eventuale prodotto.

Nel caso specifico anche per quel che riguarda l’attivazione della connessione, parliamo di una spesa di 240 euro che può essere spalmata mensilmente sulle singole fatture Tim. Una serie di vantaggi, insomma, per chi non riesce a sostenere determinate spese e vuole usufruire di una grandissima occasione di risparmio.

Di conseguenza, una serie di vantaggiose offerte da parte di Tim su pc e tablet metteranno a disposizione degli utenti che usufruiranno del bonus di una serie di ulteriori vantaggi. Una iniziativa che contribuirà a sostenere numerose situazioni di disagio. A sostegno delle famiglie maggiormente in difficoltà in questo particolare momento storico.