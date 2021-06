Strano a dirsi, ma anche il posto auto più costoso del mondo, ha un valore assolutamente fuori dalla nostra portata

Vivi in una delle città italiane più trafficate? Quanto spenderesti per un posto auto, anche se fosse sotto al tuo palazzo? Sicuramente meno di quanto costa il posto auto più costoso del mondo, di Hong Kong.

Sicuramente, si tratta di un delle città con il maggior numero di abitanti ricchi nel mondo. Anzi, per la precisione, in questa classifica di Forbes è sul podio. Ma anche se Hong Kong presenta quasi 8 milioni di abitanti, è assurdo il prezzo che sono andati a pagare, semplicemente per uno spazio in cui mettere l’auto.

Il posto auto di oltre un milione di euro

Interno al complesso, Mount Nicholson, il posto auto è stato pagato da una persona sicuramente ricca, circa un milione di euro. Tanto? Pensate che alcune delle monete più rare al mondo, sfiorano quel prezzo. Il complesso che ospiterà l’auto, è costruito in una zona elegante, detta The Peak.

Certamente in quella zona, le case costano molto più dei posti auto, ed infatti, intervistato da quotidiani locali, il direttore delle vendite alla Centaline Property Agency, William Lau, ha ritenuto ovvio bollare come “abbastanza insigificante” il costo del singolo box, se pargonato ai soldi spesi per l’appartamento del suo proprietario. Due appartamenti infatti, sono stati di recente venduti al Mount Nicholson, a 122 milioni in totale.

Lau, ha continuato specificando che a queste persone interessa di più essere sicuri di avere un posto auto in una città così affollata, piuttosto che di quanti soldi bisogna spendere. Il posto auto più costoso prima di quello recentemente venduto, era sempre ad Hong Kong e fu venduto a circa 800mila euro.