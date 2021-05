Ecco dove vivono le persone più ricche della Terra: indovinare la città più scelta dai miliardari può non essere così facile

Diciamoci la verità, le curiosità su ricchi e famosi, spesso ci lasciano evadere un po’ dalla realtà. Chi non immagina per un attimo la vita da super ricco o da attore di Hollywood? E quindi è logico che anche un giornale come Forbes, risponda alle domande più curiose dei propri lettori.

Una di esse è: “Dove vivono i milionari?”. Dal 2020, rispetto allo stallo di prima, noteremo che molte cose sono cambiate. Intanto, se vi appassionano queste curiosità divertenti, ecco anche i viaggi più esclusivi e costosi del mondo.

Ecco dove vivono i più ricchi della Terra

Da dire subito che in molti che hanno provato ad indovinare, ci sono andati vicino ma non ci hanno azzeccato. Infatti la città più ricca del mondo non è più New York. Dove vivranno ora i super ricconi? La medaglia d’oro va a Pechino. La bellissima città statunitense si piazza al secondo posto, mentre si torna in Asia per la “medaglia di bronzo”, con Hong Kong.

Infatti, se ormai “solo” 99 miliardari vivono nella città dello Stato di New York, la capitale della Cina, oggi ne vanta uno in più, tanto basta per essere la prima classificata, con 100. Nel 2020, ben 33 miliardari in più, hanno scelto la multietnica città cinese. Tra le prime dieci città più calpestate dai paperoni, si ergono poi altre quattro asiatiche: Shenzhen, Shanghai ed Hangzhou. Pochi invece, i miliardari che scelgono l’Europa, 142 in tutto, almeno al momento, divisi tra le capitali di Russia ed Inghilterra, ovvero, Mosca e Londra.

Difficile però sapere a chi nello specifico si riferiscano questi dati, infatti se di alcuni personaggi si conosce quasi tutto, fino ad arrivare a poter stilare anche la classifica delle auto guidate dagli uomini più ricchi del mondo, altri potenti e magari sceicchi, non salgono alla ribalta e preferiscono delle vite più “riservate”.

