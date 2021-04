Le mete più esclusive da raggiungere quest’estate. Come regalarsi vacanze di lusso.

Chi di voi non ha mai sognato di trascorre una vacanza da nababbo, magari su di un’isola deserta, circondata dall’acqua cristallina e da un paesaggio mozzafiato?

È il sogno di tutti, soprattutto a seguito della pandemia, che ci ha costretti a casa da ormai un anno. Il Coronavirus ha “chiuso” quasi tutte le frontiere e per la maggior parte del tempo, non abbiamo potuto valicare neanche i confini del comune di residenza. Oggi vogliamo tornare a farvi sognare, abbiamo selezionato per voi, alcune mete da sogno dove potete trascorrere le vacanze e rilassarvi come dei veri ricchi. Scopriamo insieme di quali posti incantevoli stiamo parlando.

Oggi, 26 Aprile, entrano in vigore Le nuove disposizioni statali per il contenimento dei contagi da Coronavirus, che danno la possibilità di riaprire i ristoranti ed i locali, ma soprattutto gli spostamenti tra regioni, solo in determinate condizioni. È consentito viaggiare tra regioni, di colore “giallo” (con lo stesso grado di rischio) o di raggiungere mete estere, ma solamente se poi viene rispettato un isolamento fiduciario di 10 giorni, a seguito de rientro in Italia.

Vista l’enorme possibilità concessa, per tornare a vivere la nostra normalità, abbiamo deciso di selezionare alcune mete da sogno, per dimenticarci di questo brutto periodo. Posti incantevoli e fuori dagli schemi, che sicuramente vi permetteranno di passare dei momenti indimenticabili. A sostenere la ripartenza dei viaggi, troviamo Il gruppo “Aman” offre una possibilità, al prezzo di 286 mila dollari, di compiere il viaggio più bello della vita: un anno intero in giro per il mondo.

Un viaggio di 365 giorni con la valigia in mano, dove Si può soggiornare e dormire nelle strutture alberghiere più esclusive del mondo, tra la natura più incontaminata e i confort di ogni tipo : 19 Paesi in 4 diversi continenti da visitare in un anno. Un percorso lussuoso ed esclusivo, che va a toccare gli stati più particolari del mondo come ad esempio il Giappone, lo Sri Lanka oppure i Caraibi.

I viaggi più costosi al mondo: dove andare in vacanza per sentirsi un Pacha.

Se quest’anno volete raggiungere mete fuori dal comune e compiere dei viaggi pazzeschi, mai fatti prima, dovete leggere assolutamente quest’articolo fino in fondo. Abbiamo selezionato per voi, alcune tra le migliori esperienze da provare

Un’isola deserta nell’arcipelago delle Figi.

Il proprietario di Red Bull, Dietrich Mateschitz, offre questa opportunità. Il magnate tra i propri possedimenti vanta un resort lussuoso nelle Isole Figi, lo Stato insulare dell’Oceania, e che si raggiunge soltanto con un aereo privato.

Per affittare l’isola di cui stiamo parlando, bisogna sborsare 154mila dollari, a notte. Quindi, trascorrerci una settimana ti verrebbe a costare 1.078.000 dollari.

Il fascino dell’India

Chi di voi non ha mai sognato l’Oriente? Se siete alla ricerca di un posto esclusivo, ricco di cultura, e dal sapore di irraggiungibile, non possiamo non parlare Dell’India.

Visitare questo paese è un’esperienza fuori da comune. Se siete alla ricerca di un viaggio particolare, dovete allora trascorrere una decina di giorni Lake Palace di Udaipur, nell’Umaid Bhawan Palace di Jodhpur e nel Rambagh Palace di Jaipur. Un palazzo pieno di lusso e sfarzo che ti farà sentire proprio come un maharaja!

Immersi il Far West

Conoscete Dunton Hot Springs ? È una città fantasma che si trova in una valle alpina, più precisamente tra le montagne del Colorado, lo Stato federato degli Stati Uniti d’America. Una cittadina intima e molto chic, che ha ospitato molte scene ambientate nel Far West.

Dunton Hot Springs è molto ambita come metà visto che si può dormire in antiche baracche di legno, immergersi nelle acque termali e mangiare delle deliziose pietanze nei famosi saloon. Tuttavia, non temere, i comfort a cui siamo ormai tutti abituati non mancano: ad esempio, il Wi-Fi c’è. Il prezzo richiesto per questa lussuosa avventura è di 147mila dollari, a settimana.

Polo Sud

L’Antartide è il continente situato nell’emisfero australe della Terra, dove regnano i ghiacci. Uno dei motivi che spinge i visitatori a recarsi in Antartide è la fauna, unica al mondo: balene, foche, pinguini. Per un viaggio di circa 10 giorni, ci vogliono almeno 71mila dollari a persona.

Le mete non sono finite qui. Abbiamo selezionato ulteriori viaggi, al limite dell’assurdo. Siete pronti per scoprirli?

I viaggi più costosi al mondo

Quali mete sono le più costose al mondo?Dopo avervi parlato delle location più particolari che potete visitare, vogliamo segnalarvi tre opportunità imperdibili, e soprattutto molto dispendiose.

Il safari .

Pochi sono solito che sono riusciti a permettersi questo viaggio. Il safari ha un costo da capogiro: un milione di dollari. Si tratta del Journey to Nature’s Edge, un pacchetto offerto da Natural World Safaris. La durata dell’esperienza è di circa tre mesi, e comprende la visita di 11 Paesi.

I Caraibi: Il COMO Parrot Cay, Turks & Caicos è uno dei più prestigiosi resort dei L’esperienza dura dieci di giorni, ed il prezzo è di 494 mila euro. Avrete a disposizione un jet privato ed uno yacht di 50 metri per una crociera di 5 giorni nel bel mezzo delle acque caraibiche. Dopodiché, trascorrerai i restanti 5 giorni nella casa di Donna Karan sull’Isola di Parrot Kay.

Visitare il mondo da un jet privato.

Un noto operatore turistico inglese, ha creato la possibilità di visitare il mondo a bordo di un jet privato. La durata dell’esperienza è di 28 giorni. Quattro settimane dunque in cui avrai a tua completa disposizione un aereo, con i migliori piloti ed un personale competente. Il prezzo del viaggi è di 108.500mila dollari, a persona.