Vivere in due è un compito davvero difficile: ancor di più gestire insieme la vita. Ecco la guida per imparare a controllare il denaro in coppia.

“L’amore non è bello se non è litigarello” recitava un vecchio detto .. ma tutti sappiamo bene quanto sia difficile discutere con il partner di denaro. È molto difficile trovare un equilibrio “finanziario” soprattutto i primi tempi, infatti sono sempre di più le coppie che separano o si lasciano per motivi economici. Oggi vogliamo darvi qualche piccola dritta per gestire al meglio i propri risparmi ed evitare di “scoppiare” come coppia.

Molte sono le coppie che scelgono di avere la gestione separata dei propri risparmi nonostante la convivenza, (anche se Non sempre si rivela una scelta vincente). Vi lasciamo di seguito, alcuni consigli da seguire per vivere felicemente e senza problemi economici, la vita di relazione.

Vivere felici e senza problemi

Abbiamo selezionato una serie di comportamenti che possono aiutare a vivere la vita di coppia, con più consapevolezza e serenità. Per essere felici insieme, non c’è bisogno di molto: solo di tanto rispetto per l’altra persona ed il desiderio di migliorare ogni giorno. Per essere felici economicamente insieme, invece, abbiamo stilato una breve lista con alcuni piccoli consigli:

Non bisogna avere obiettivi diversi .

. Non deve esserci controllo di uno sull’altro .

. Non si deve evitare di parlare di soldi.

Non bisogna dimenticare i dettagli .

. Non vivere mai al di sopra delle proprie possibilità .

. Non nascondere i propri errori .

. Non avere segreti

Ovviamente questi comportamenti dovrebbero essere condivisi o quanto meno accettati da entrambe le parti, al fine di essere sulla stessa lunghezza d’onda.

Sono proprio gli obiettivi finanziari a prepararci a tutti gli altri obiettivi della nostra vita. Proprio per questo è importante che entrambi vogliano la stessa cosa per puntare insieme allo stesso obiettivo.

Avere lo stesso “fine” vi porterá a combattere più duramente per raggiungere il vostro benessere di coppia. È un percorso da affrontare insieme, con la stessa dose di fatica, così che nessuno dei due possa prevaricare sull’altro.

Un punto fondamentale della guida Ogni situazione finanziaria di coppia è unica nel suo genere, ed è proprio per questo se ne deve parlare. Parlare per decidere insieme cosa è giusto o cosa non lo è per la nostra relazione. Uno dei temi più impegnativi di una coppia è quello del denaro: non tutti riescono parlarne liberamente, Soprattutto quando questo diventa un elemento di scontro.

Scorrendo la lista capiamo quanto sia difficile affrontare la realtà economica, soprattutto quando si è una giovane coppia.

Arriviamo ad un consiglio davvero prezioso, che se seguito alla lettera sicuramente toglierà un problema in più bella relazione : non spendere mai quanto pensate di aver bisogno di spendere, ma sempre meno per lasciare spazio agli imprevisti. Non bisogna mai smettere di essere prudenti; nella vita esistono i colpi di scena e bisogna essere preparati a tutto.

“Non nascondere il proprio passato finanziario al partner”. La sincerità è un buon alleato durante le relazioni: aprirsi sul passato finanziario (cresciuti con pochi o tanti soldi, avuto problemi a gestire le finanze in passato) è molto più producente per vivere felici e beati con la propria metà. Si possono confrontare le esperienze, per poter cambiare il futuro E costruirlo al meglio in base alle proprie esigenze.

Arriviamo in fondo al nostro articolo con il consiglio tra i consigli: Non avere segreti.

Per vivere felici insieme, non devono esserci segreti. Il partner deve essere SEMPRE al corrente di tutto poichè, le bugie, portano alla perdita di fiducia. Le coppie di successo non si nascondono nulla e si comprendono a pieno. Le coppie di successo sono aperte al dialogo e non hanno segreti .

Per essere una coppia di successo, quindi, è necessario mostrare tutte le proprie carte al partner di modo che non abbia nulla da scoprire o da indagare: La sincerità ripaga sempre.