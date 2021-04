Il regalo sorprendente per la nascita di Vittoria: Chiara Ferragni mostra il regalo di Fedez al web. Ma quanto costa?

Un sondaggio sui social per decidere se era giusto comprare il regalo “Dopo parto” alla moglie. E con la semplicità e la simpatia che la caratterizza da sempre, Chiara Ferragni ha chiede un preziosissimo regalo al marito. Di cosa si tratta e soprattutto: quanto costa?

Ad un mese dalla nascita della secondogenita dei Lucia-Ferragni, la famiglia più famosa del web continua a far parlare di sè, questa volta per la bellezza e la grandezza del presente di Fedez per Chiara, a seguito di una domanda posta agli utenti di Instagram. Milioni gli utenti che si sono espressi per il sì per il push-present, che finalmente é arrivato.

A mostrare la grandiosità del gesto è proprio l’influencer, sul suo profilo social che con tanto di dedica alla sua dolce metà, rivela che è stato proprio Fedez a disegnare questi bracciali di diamanti con la V di Vittoria e la L di Leone, come regalo dopo il parto.

I Bracciali, personalizzati con le iniziali dei figli, sono interamente ricoperti di oro e diamanti. I fan scatenati hanno riempito di like di gradimento il post. Così belli e luminosi, che appaiono anche anche sull’account Chiara Ferragno Outfits dove sono descritti così: «Braccialetti con diamanti personalizzati V & L». Il prezzo, però, non è segnalato. Quanto costano?

Il costo specifico dei bracciali non è dato saperlo. Secondo la quotazione giornaliera dei diamanti, (riferita alla giornata di oggi) il valore al carato è di 5.390,00, mentre per l’oro è 47,5€/g. Fonti attendibili ci rivelano che il bracciale é formato da 200 pietre preziose di circa 1,5 carati, ed ha un peso di 15 g. Perció cari lettori, penna e calcolatrice alla mano e saprete anche voi quanto costano i gioielli per la nascita di Vittoria.