Una nuova possibilità in più di pagamento per gli utenti di internet. Le nuove regole di Amazon.

Avete mai acquistato merce su Amazon?Esiste una nuova possibilità per acquistare i prodotti sul sito più famoso d’Italia: la possibilità di pagare a rate. Questa modalitá consente di spalmare la somma di un determinato prodotto in cinque mensilità con tasso zero e spese zero. Ma cosa su cosa si applica? Scopriamolo insieme.

LEGGI QUI >>> Agenzia delle entrate controlla i nostri conti: cosa non fare

Nuova modalità di pagamento Amazon

Ed è proprio così: Amazon regala la possibilità di pagare in più volte alcuni dei prodotti in vendita sul proprio sito.

La promozione è riservata esclusivamente ai prodotti nuovi ed ai dispositivi Amazon ricondizionati certificati. Questo servizio ha un limite: Amazon rivela che il sistema può essere usato per l’acquisto di un solo prodotto di ciascuna categoria e su massimo tre dispositivi della medesima categoria.



Una volta comprato un Dispositivo di una determinata Categoria di Prodotti o Famiglia di Dispositivi, sarà possibile acquistare a rate mensili un ulteriore Prodotto o Dispositivo della stessa Categoria o Famiglia solo qualora tutte le rate del precedente piano di pagamento siano state saldate”.



LEGGI QUI >>> Bonus Irpef, in arrivo i pagamenti: a chi spetta

Come funziona il pagamento a rate?

Una volta completato l’acquisto, il costo viene addebitato alla data della spedizione e viene suddivisa in ulteriori quattro rate così distribuite:

Una 30 giorni dopo Data di spedizione

La terza dopo 60 giorni d

Quarta rata mensile: 90 giorni dopo la data di spedizione

Quinta a 120 giorni dopo Data di spedizione

Gli acquirenti potranno attraverso la gestione dell’ordine del prodotto, saldare in anticipo una o tutte le rate; mentre in caso di restituzione di un prodotto, sarà effettuato il rimborso della somma pagata.