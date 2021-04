Il bastone di Frank Matano, il microfono di Katia Follesa e tutti gli oggetti di scena della serie più divertente del momento. Dove acquistare i gadget di LOL.

“LOL: Chi ride è fuori “è senza dubbio la serie rivelazione del momento, e la più divertente in programmazione.

Nasce da un idea semplice, è un format comico, creato e disponibile per Amazon Prime Video. È riservato esclusivamente a chi paga un abbonamento annuale al colosso dell’ecommerce. Un programma che sta facendo così tanto discutere da incuriosire anche chi non ha modo di vederla.

Dieci comici tra i più apprezzati dal pubblico italiano si sfidano per sei ore consecutive, nel tentativo di rimanere completamente impassibili mentre ognuno cerca di far ridere gli avversari. Scopriamo insieme di più.

Lol: dove acquistare gli oggetti di scena

Protagonisti del programma, oltre alle gag dei 10 comici e concorrenti dello show, si possono inserire gli oggetti di scena utilizzati dai concorrenti come per esempio il bastone di Frank Matano, il microfono di Katia Follesa. In quest’articolo, vi sveliamo quali sono stati gli oggetti più apprezzati dal web e soprattutto dove si possono acquistare.

Oggetti di scena lol: lista completa

Il bastone verde fluorescente di Frank Matano è stato uno dei pezzi forti di questo show. Siamo venuti a conoscenza che non rientrava negli oggetti di scena previsti dagli autori, ma è stato stato introdotto dal comico stesso. Si può acquistare online come bastone sonoro o come tubo sonoro.

La bottiglia di birra rotta portata dal comico Angelo Pintus si tratta di un oggetto di scena (finto ovviamente) realizzato in zucchero, che si può acquistare da diversi siti specializzati.

Il costo è leggermente superiore a quello di una comune bottiglia in vetro.

Il costo è leggermente superiore a quello di una comune bottiglia in vetro.

Gli occhiali con gli occhi fuori dalle orbite sono stati utilizzati sfruttati tantissimo durante tutto il programma. Non si tratta di un oggetto particolarmente divertente, ma i comici l'hanno utilizzato per suscitare un effetto sorpresa. Trovarne in giro è molto semplice: se siete interessati ad acquistarli, recatevi in uno di quei negozi specializzati in travestimenti.

Il dinosauro cavalcato da Ciro. Il pezzo forte del programma è stato il travestimento da l'animale preistorico. Questo si gonfia con una presa d'aria posteriore, e le gambe a cavalcioni fanno parte del travestimento. Il costume si può trovare tranquillamente su Amazon.

Per ultimo e non meno importante: il microfono di Katia Follesa. Ideato da lei e poi preso d'assalto dagli altri, è stato un oggetto molto sfruttato da tutti i partecipanti.

È un semplice microfono da karaoke con due funzioni specifiche: una serie di effetti audio capaci di distorcere la voce immessa dai protagonisti, e una cassa audio integrata tra microfono e manico che permette di diffondere l’audio in tempo reale. Ne esistono diversi produttori; questo in particolare ne offre diversi modelli.

Gli oggetti, più che e per suscitare risate, sono stati utilizzati come strategia al fine di innervosire gli ospiti partecipanti. Anche in questo caso trovarle in negozi e supermercati è molto facile.