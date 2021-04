Quanto guadagna e qual è il patrimonio di Fedez? Ecco tutto quello che ci sta da sapere sul noto rapper marito di Chiara Ferragni

Fedez è senza alcun dubbio uno dei rapper più noti e conosciuti del mondo della musica italiana. Il cantante è tornato sotto la luce dei riflettori e della ribalta negli ultimi mesi, vista la sua partecipazione al Festival di Sanremo in coppia con Francesca Michielin e con la canzone Chiamami per nome. Una kermesse canora chiusa con un bel secondo posto e dunque a un passo dalla vittoria.

Non si può negare però che, con il passare degli anni, l’uomo sia diventato una vera e propria star anche nel mondo dei social. Molto è inevitabilmente legato al suo matrimonio con Chiara Ferragni, colei che è l’influencer più nota e famosa del mondo. Ma di aspetti da analizzare e da raccontare possono esserci davvero tanti.

Fedez, chi é : altezza, peso carriera

Nome e cognome: Federico Leonardo Lucia

Altezza: 174 cm

Peso: circa 75 kg

Data di nascita: 15 ottobre 1989

Luogo di nascita: Milano

Nato e cresciuto nell’hinterland meridionale del capoluogo lombardo, più precisamente tra Rozzano e Corsico, la sua passione per la musica si sviluppa fin da adolescente. Infatti prende parte ad alcune competizioni di freestyle, una disciplina legata alla cultura dell’hip hop.

I suoi primi lavori sono datati 2006, anno in cui, insieme a Cidda e DJ S.I.D, incide il suo primo EP, intitolato Fedez. Nel 2007 arriva Pat-a-cake, mentre nel 2008 si guadagna l’accesso alla finale regionale del Piemonte di Tecniche perfette. La sua è un’ascesa continua, visto che nel 2010 esce il suo primo mixtape, BCP”. Alla sua realizzazione partecipano volti noti del panorama Hip Hop nazionale, tra cui Emis Killa.

Ed ecco che nel 2011 arriva il suo primo disco in studio, Penisola che non c’è. Un disco che è autoprodotto e che fa da preambolo al suo secondo lavoro, Il mio primo disco da venduto. Ed è in questi anni che arrivano delle importanti collaborazioni, con Gue Pequeno, Jake La Furia, Marracash e J-Ax. Nel 2012 arriva un duetto con Max Pezzali nella canzone Jolly Blu.

Nel frattempo Fedez inizia a farsi conoscere sempre di più grazie al suo canale Youtube. Intanto per lui arrivano anche i primi riconoscimenti, come quelli agli Mtv Music Awards. I suoi brani diventano dei grandi successi. Non può non venire in mente Cigno Nero, datata 2013 e cantata in coppia con Francesca Michielin. Arriva anche il suo terzo fisco, Sig. Brainwash – L’arte di accontentare, che nella prima settimana raggiunge il primo posto nella classifica italiana di vendita. Nel giro di tre settimane, le copie vendute diventano 30mila. Numeri che gli valgono il disco d’oro. Ormai la consacrazione è definitiva e viene sancita dalla partecipazione a X Factor nel ruolo di giudice. Il resto è a dir poco storia recente, a partire dalla lite via web con Costantino Della Gherardesca.

Fedez, la sua vita privata: il grande amore con Chiara Ferragni e i due figli

Come detto, il rapper è diventato ancor più noto per la sua grande storia d’amore con Chiara Ferragni. Una love story nata nel 2016, quando il settimanale Chi pubblicava i primi scatti rubati. Qualche giorno dopo è arrivata la conferma, con uno scatto insieme in quel di Instagram. La relazione fin da subito procede a gonfie vele e il 19 marzo del 2018 nasce il loro primo figlio Leone. I tre diventano delle vere e proprie star sul mondo dei social. E pochi mesi dopo, il 1 settembre 2018, arriva anche il fatidico sì.

Ma ecco che, a ottobre 2020, arriva un altro grande annuncio: la famiglia Ferragnez si allarga. Chiara è infatti incinta. Una gravidanza vissuta molto su quello che è senza alcun dubbio il suo regno, ossia Instagram, con scatti, post e aggiornamenti costanti. Il 23 marzo 2021 arriva la nascita della piccola Vittoria e Leone diventa fratello maggiore.

Fedez quanto guadagna: ecco il suo patrimonio

Ma la domanda, soprattutto quando si parla di questi personaggi, a volte è solo e soltanto una: qual è il suo patrimonio? Lasciando per un attimo da parte l’impero costruito da sua moglie, anche il rapper ha costruito un qualcosa di importante. Molto è dovuto al successo ottenuto con le sue canzoni e ai vari tour fatti in giro per il mondo. Da non dimenticare però anche il mondo dei social network.

Infatti, per sponsorizzare un prodotto sul suo profilo Instagram, che conta più di 11 milioni di follower, le aziende sarebbero disposte a pagare ben 31.200 $ a post, una cifra nettamente inferiore a quella di sua moglie, Chiara Ferragni. I post di quest’ultima sembrerebbero raggiungere un valore di quasi 60.000 $. Dati e cifre riportate da Hopper HQ, un famoso sito di analisi e monitoraggio dei social media. Entrando maggiormente nel dettaglio, va detto che tra le tante collaborazioni di Fedez, possono essere ricordate quelle con Intimissimi e con Versace.

Un altro capitolo è quello televisivo. Al di là dell’ultima partecipazione al Festival, il pensiero va in primis al suo ruolo di giudice a X-Factor. La sua partenza è stata sottotono, tanto che si parlava di un compenso di circa 500 euro a puntata. Con il passare degli anni però le cifre sono a dir poco aumentate, fino a portarlo a essere uno dei giudici più pagati, con un cachet stimato di 10.000 euro a puntata. Infine non può essere dimenticata la sua collaborazione con Amazon Prime, con annessi guadagni pubblicitari e non solo.