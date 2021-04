Tutti pazzi per la moneta celebrativa della Nutella che ad oggi vale già un sacco di soldi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

“Che mondo sarebbe senza Nutella?”, recita un claim pubblicitario. E in effetti sembra siano in molti a chiederselo, dato che si tratta di un’eccellenza italiana apprezzata in tutto il mondo. In grado di deliziare il palato sia di grandi che di piccini, d’altronde, non vi è festa in cui la Nutella non la faccia da padrona. Perfetta per una merenda sfiziosa, così come per preparare dei dolci particolarmente gustosi, si tratta della crema da spalmare più conosciuta. Non è un caso, quindi, che per festeggiare i 75 anni della fondazione della Ferrero, la Zecca dello Stato abbia deciso di stampare le monete Nutella.

Realizzate con tiratura molto limitata, il responsabile commerciale della Zecca di Stato, Matteo Taglienti, ha spiegato il motivo di questa scelta. “Nutella è una grande eccellenza italiana e meritava questo tipo di celebrazione. Il percorso di queste monete ha preso il via nel 2019″. Una decisione che sembra essersi rivelata più che azzeccata, dato che in poco tempo tali monete celebrative hanno raggiunto un valore davvero sorprendente. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

LEGGI ANCHE >>> Euro digitale, importanti novità in arrivo: ecco cosa c’è da sapere

Nutella, tutti pazzi per la moneta celebrativa: vale già più di mille euro

Nel 2021 la Nutella festeggia i 75 anni dalla sua nascita e per questo motivo la Zecca di Stato ha deciso di stampare delle monete celebrative, dal valore di 5 euro, realizzate dall’artista Annalisa Masini. Tali monete, ricordiamo, vedono da un lato la rappresentazione di un vasetto di Nutella, con la dicitura “Repubblica Italiana”. Dall’altro lato, invece, vi è un’incisione volta a rappresentare lo stabilimento della Ferrero di Alba.

Disponibili con finiture verdi, bianche e rosse, si tratta di monete davvero uniche nel loro genere e per questo motivo non stupisce che in poco tempo abbiano raggiunto un valore davvero sorprendente. Solamente pochi giorni dopo la sua comparsa, ricordiamo, una moneta Nutella poteva essere acquistata per un valore pari a ben 45 euro. Tale cifra saliva a 120 euro per un set completo, contenente quindi tutte e tre le versioni.

LEGGI ANCHE >>> Non saranno soldi, ma i cari vecchi Gettoni Telefonici valgono una fortuna!

Con il passare delle settimane, però, il valore di questa moneta celebrativa è aumentato ulteriormente, tanto da trovarle su eBay con cifre pari a 300-400 euro, fino ad arrivare a superare quota mille euro. Delle cifre che non passano di certo inosservate e che mostrano come la passione verso la Nutella vada ben oltre il semplice gusto di deliziare il proprio palato con questa prelibatezza, tanto da finire al centro dell’interesse anche dei collezionisti.