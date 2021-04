Lusso: arriva lo yacht che ripropone le strade di Montecarlo, un costo incredibile per il lusso extra, per ospiti ed armatore

Cosa vi viene in mente pensando al Principato di Monaco? Sì, lusso e tanti soldi, e questo senza ancora aver sentito parlare dell’ultima novità. Da poco, è nato infatti il progetto della Yatch Island Design: un super-yacht di 155 metri di lunghezza, capace di ospitare 16 persone più 70 dipendenti dell’equipaggio.

La sicurezza di una nave da carico per riportare la città monegasca su acqua, per l’iniziativa che è stata battezzata: “Le strade di Monaco“. Il nome è tutto un programma e chissà che non ci salirà la proprietaria del nuovo gioello più costoso al mondo di Tiffany.

La spesa folle per lo yacht: quanti milioni vale

Dimenticate gli yacht di lusso visti sin ora, come quelli che si erano fatti costruire i criminali di La Spezia. La piccola Monaco, sarà dotata di fatto, di tutto ciò che è presente nella cittadina monegasca, dal Paris Hotel, al Casinò, a bar e piscine, più un eliporto e tanto di circuito di Formula 1. La poppa è di due piani, a quello inferiore troveremo anche un centro benessere, una palestra, un salone di parrucchiere ed uno di bellezza.

Ma non finisce qui, nel progetto c’è anche il “Grande atrio”, sempre per il relax che non deve mancare ai passeggeri, e pensato con decori che possano ricordare la favolosa Hollywood degli anni ’50.

Nello spazio hollywoodiano, biblioteca, ristorante, cinema, solarium e tanto altro, più cabine per gli ospiti che vanno dai 135 metri quadri ai 356 metri quadri. Ognuna, avrà: soggiorno, balcone, spogliatoio e bagno. E la casetta dell’armatore? 1.460 mq, soggiorno, sala cinema, cucina, balconi con vasca idromassaggio, solarium e palestra. Il costo di “Le strade di Monaco”, è stimato sugli 800.000 milioni di dollari.