Sarà della Tiffany & Co. il gioiello più costoso del mondo: una collana speciale con un diamante al centro, ma il prezzo è incredibile.

Crisi? Lavoratori che non arrivano a fine mese? Ma non si ferma mai il lusso. Anzi, ripartirà a breve dal gioiello più costoso del mondo. Un prezzo sbalorditivo, in confronto, la Porsche 911 che fu di Diego Maradona e da poco battuta all’asta, sarà solo uno scherzo. A presentarlo, sarà Tiffany & Co.

Parliamo di una collana, che avrà un diamante da 80 carati, proprio al centro. Ma un singolo oggetto può costare così tanto? Premesso che la risposta è “Sì”, capiamo almeno per quale motivo.

L’annuncio di Tiffany, ecco quanto costerà la collana

Il Peacock Brooch di Graff diamonds, è attualmente il gioiello più costoso del mondo, con il valore di 100 milioni di dollari, seguito dal Pink star, con 71,2 milioni di dollari e dall’Oppenheimer Blue da 57.5 milioni di dollari. Quest’ultimo però, perderà a breve il podio e scalerà al quarto posto in classifica, grazie al gioiello di Tiffany & Co. Cifre astronomiche tutte, per capirci, nella classifica dei dieci gioielli più cari in circolazione, pernsare che l’ultimo, il Chopard 201Carat Watch, costa 25 milioni di dollari.

The Hope Diamond, metterà in difficoltà persino degli sceicchi. Il diamante che verrà posto al centro della collana, sarà secondo solo ad un altro, che però non è in vendita, il Tiffany Diamond. L’oggetto, sarà una riedizione di una collana già prodotta nel 1939. Ma se questo sembra più alla portata dei divi di Hollywood (nemmeno tutti, pensare che De Niro sarebbe pieno di debiti ), ebbene la cifra che Tiffany & Co. metterà in campo con il suo, metterà in difficoltà persino degli sceicchi. Il diamante che verrà posto al centro della collana, sarà secondo solo ad un altro, che però non è in vendita, il Tiffany Diamond. L’oggetto, sarà una riedizione di una collana già prodotta nel 1939.

Prima di svelarvi quale potrebbe essere il prezzo, ecco le parole di accompagnamento all’uscita dell’oggetto, di Victoria Reynolds, Chief Gemologist di Tiffany & Co: “Quale modo migliore per celebrare la riapertura del flagship store Tiffany nel 2022, che reinterpretare questa incredibile collana dell’Esposizione Universale del 1939, uno dei nostri gioielli più famosi che risale a quando abbiamo aperto le porte per la prima volta tra la 57a Strada e Fifth Avenue. La nuova collana riflette perfettamente la nostra tradizione di gioielliere di lusso di New York, il cui fondatore era noto come il ‘Re dei Diamanti'”.

Il costo stimato? Per ora da Tiffany non trapela nulla, ma si pensa che non costerà meno di 250 milioni di dollari. Ora, potrebbero aprirsi le scommesse su chi se lo accaparrerà, anche se con un prezzo simile, non è detto che non resti in vetrina per un po’.